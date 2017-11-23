Киевлян приглашают на тусовку роботов от "Фокстрот"

26 ноября 2017 года в столичном торговом центре «Dream Town 2» состоится семейный фестиваль Roboland Кids Fest для детей от 6 до 14 лет и их родителей.

Основная цель мероприятия - показать робототехнику как новое направление в системе образования методом STEM и как одной из престижных и востребованных профессий, которые позволяют детям уже с младших классов изучать программирование.

План мероприятия Roboland Кids Fest порадует как детей, так и родителей:

· все участники фестиваля получат возможность принять участие в мастер-классах по конструированию и программированию игровых роботов,

· попрактиковаться в командной работе и пройти увлекательный и познавательный квест на тему «Секреты роботов?»;

· победить в боях роботов;

· испытать себя в роли актера кукольного театра в постановке классической сказки про Красную шапочку с участием роботов в главных ролях;

· для любителей селфи или просто пофотографироваться работать фотозоні с фотографом и гигантский робот Alpha;

· а для родителей - профессиональные консультации детских психологов.

После окончания мероприятия юные посетители получат поощрения от «Фокстрот» и партнеров.

- Мы инновационная компания, мультиканальний ритейлер, в формате реального магазина или он-лайн-продаж предлагает покупателю самый интересный, самый современный продукт и непревзойденные впечатления от него, - прокомментировал партнерство Вячеслав Поврозник, исполнительный директор сети «Фокстрот». – Все это в рамках стратегии "Лидер делает больше", которая последние два года с успехом реализуется компанией, а в 2017 году вышла на новый уровень.

К партнерству в фестивале ожидаются: UBTECH Robotics (высокотехнологичное предприятие, занимающееся производством и популяризацией роботов по всему миру). Юг-Контракт – эксклюзивный дистрибьютор UBTECH Robotics в Украине (один из крупнейших в Украине национальных дистрибьюторов с мультипродуктовим портфелем, в который входят более 20 тысяч наименований IT, цифровой, бытовой техники, мобильной телефонии, потребительской электроники и посуды). Детский центр KIDBI - международный центр развития детей. Современная школа, с сильными комплексными программами развития детей, подростков и их родителей. Уникальные авторские программы на основе лучших мировых практик Украины и США: международные лагеря, школа лидерства, семейное развитие.

Справка: ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является ведущей розничной сетью по продаже электроники и бытовой техники в Украине, а также лидером в своей категории по уровню знания, посещения и покупок по данным TNS Ukraine (MMI за 3 квартал 2016 года). По состоянию на сентябрь 2017 года в Украине насчитывается 158 супермаркетов ТМ "Фокстрот. Техника для дома". Магазины представлены в 90 областных и районных центрах Украины, при этом их торговая площадь составляет около 150 000 кв.м.

С октября 2016 года в сети «Фокстрот» работает ряд магазинов в формате Foxtrot Show Store - в Киеве на Большой Васильковской, 45 и в ТРЦ Victoria Gardens (г.Львов, ул Кульпарковская, 226а).

Количество участников программы лояльности «ФОКС клуб» составляет на октябрь 2017 года 6,75 млн человек.