Бактерицидный облучатель: польза и эффективность

Бактерицидная лампа (бактерицидный облучатель) - прибор медицинского предназначения, позволяющий провести обеззараживание помещения от вирусов и вредоносных микроорганизмов. Принцип действия такой лампы основан на ультрафиолетовом излучении, которое дезинфицирует определенную квадратуру помещения в зависимости от мощности лампы. Главная особенность - медицинскую кварцевую лампу можно использовать как в лабораторных или больничных помещениях, так и на продуктовых складах или в домашних условиях. Именно поэтому бактерицидный облучатель завоевал высокую популярность среди населения страны.

Какими бывают бактерицидные лампы

Отличительная особенность бактерицидных облучателей - тип их установки (крепления). Исходя из этого лампы бывают:

Напольные. Прекрасный вариант для любого помещения. Такие облучатели легко переносить с места на места, они устойчивы и не занимают много места. Это наиболее распространенный тип для использования в домашних условиях.

Настольные. Данные бактерицидные облучатели используются в лечебных целях для кварцевой терапии. Тубус-кварцы станут эффективным методом профилактики и лечения ОРВИ, вирусных и Лор-заболеваний.

Подвесные (настенные, потолочные). Это приборы для стационарного использования. Благодаря надежной фиксации на стене или потолке лампа отлично вписывается в любой интерьер. Подвесной облучатель зачастую используется в медицинских учреждениях и на продуктовых складах.

Помимо способа монтажа облучатели отличаются мощностью (от этого зависит размер облучателя и площадь обрабатываемого помещения) и видом кварцевой лампы (бывают озоновые, безозоновые и безозоновые небьющиеся лампы, отличающиеся характеристиками и сроком службы).

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Для чего применяют бактерицидную лампу

Бытовой бактерицидный облучатель призван бороться с вирусами (в том числе с гриппом), бактериями, плесенью, дрожжами, грибками и прочими вредоносными микроорганизмами, которые негативно влияют на жизнь человека. Такой прибор будет незаменим в осеннюю и зимнюю пору, когда сырость и прохлада создают идеальные условия для развития многих микроорганизмов. Влияя на структурном уровне (непосредственно на ДНК), ультрафиолетовое излучение с легкостью очистит любое помещение с эффективностью 99,9.%

Как использовать кварцевый облучатель

Установить и подключить кварцевую лампу очень просто. Она работает от сети, поэтому нет необходимости тратить средства на дорогостоящие аккумуляторы. Для крепежа настенных облучателей предусмотрены специальные болты, которые входят в комплект поставки. Напольные облучатели оснащены специальными подставками: 15-ватные облучатели могут быть оснащены как пластиковыми, так и металлическими подставками; 30- и 36-ватные облучатели устанавливаются только на металл.

Очень важно соблюдать порядок работы с облучателем и придерживаться всех правил безопасности. После процедуры дезинфекции настоятельно рекомендуется проветривать помещение для устранения запаха кварцевания. При облучении очень важно, чтобы в комнате не было людей, животных и растений. Категорически запрещается смотреть на ультрафиолетовое излучение без защитных очков. Для продолжительного функционирования облучатель следует хранить в сухом месте и соблюдать его чистоту.