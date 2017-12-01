Известный бренд, который не перестает удивлять

С момента своего основания компания Apple не перстнем удивлять мир своими идеями и инновациями. Это даже отображено в их девизе «Думай иначе!». И так уже долгие годы. Всегда с нетерпением мы ожидаем новинок от этой компании, а потом жаждем их заполучить.

Мега-прорывом компании Аррle была презентация первого «умного телефона», без которого теперь трудно представить жизнь современному человеку. А ведь это было почти десять лет назад – в 2008 году. С тех пор компания выпустила восемь поколений iPhone. И всегда находит возможности удивлять настолько, что через некоторое время мы не в состоянии представить, как мы жили до этого без таких функций и возможностей. В чем залог такого успеха калифорнийской компании? Давайте попробуем разобраться на примере iPhone 8.

iPhone 8 встречают по одежке

Один из самых простых способов удивлять – это поражать своим дизайном. Компания Apple как никакая другая постоянно преподносит приятные сюрпризы. Недаром многие производители делают свои устройства максимально похожими на iPhone, оставляя маленькое несоответствие, чтобы не терять лицо на рынке.

iPhone 8 – первый смартфон от Apple, задняя и передняя панели которого выполнены из стекла. И это очень прочное стекло, которое характеризуется высокой устойчивостью к царапинам и собиранием отпечатков пальце или других разводов. Ваш iPhone 8 всегда будет чистым и опрятным. Сам же корпус окантован алюминием, что делает более удобным захват и удерживание телефона. Аpple заявляет, что это тот алюминиевый сплав, который используется в космической инженерии. В целом дизайн iPhone как всегда на высочайшем уровне!

iPhone 8 покупают за то, что у него внутри

Каким бы внешне не был привлекательным iPhone 8, конечно выбор на нем останавливается благодаря его мощные параметры, которые способны выполнять любые задачи.

Дисплей iPhone 8 на 4,7 дюйма с разрешением 1334 х 750 пикселей на дюйм (Retina HD), но дополняет это технология True Tone, которая автоматически выравнивает баланс белого при разном освещении. За счет этого вы всегда будете видеть четкую картинку с насыщенными цветами практически при любых углах.

Главное новшество iPhone 8 – это центральный процессор A11 Bionic. Он имеет 6 ядер, 4 из которых работают постоянно, а 2 подключаются в случае потребности в дополнительной вычислительной мощности. И A11 Bionic с высочайшей точностью распределяет мощность между ядрами, что позволяет максимально эффективно использовать заряд аккумулятора. Это беспрецедентная производительность позволит в полной мере насладиться работой iPhone 8 под управлением iOS 11. Новый смартфон работает на 70 % быстрее предыдущей модели еще благодаря новому 3-х ядерному графическому процессору.

Довершает эту мощь 12 Мп камера, которая имеет широкоугольный объектив, новый светофильтр и оптическую стабилизацию.

Теперь только осталось удивлять окружающих новым iPhone 8 в ваших руках. Для этого посетите один из магазинов сети Фокстрот, чтобы наконец-то приобрести его.