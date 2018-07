"Музей новостей" получил European Excellence Awards 2017

Проект первого в Украине «Музея новостей» стал победителем премии European Excellence Awards 2017 – самой престижной награды сферы связей с общественностью и корпоративных коммуникаций в Европе.

Инновационний украинский проект соревновался в категории «Восточная Европа», а первенство конкурса завоевал среди таких номинантов, как: Miratech, Hope for Mundial Association, KPMG Poland, The Employers of The Republic of Poland.

Победители European Excellence Awards 2017 были объявлены вчера, 30 ноября, на церемонии награждения в Гамбурге.

Музей новостей – масштабный культурно-образовательный проект, который, показав современную историю глазами ТСН, стал самым популярным музейным событием в истории Украины.

Проект создал для телевидения новый подход к непосредственному общению со зрителями. Его экспозиция состояла из 10 залов с интерактивными зонами, которые рассказывали о том, как создаются новости, как они влияют на жизнь своих героев и общества в целом, раскрыл тайны рейтингов, показал уникальные экспонаты времен обретения независимости, а также представил 100 главных новостей Украины последних 25 лет.

Музей новостей был реализован агентством «Gres Todorchuk PR» вместе с 6 командами приглашенных специалистов к 20-летию ТСН на заказ 1+1 медиа. За 3 недели работы выставки в Мыстецком арсенале ее посетило более 100 000 посетителей.