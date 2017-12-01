Праздник робототехники вдохновил детей и взрослых

Мастер-классы по программированию и конструированию, новинки роботов UBTECH, сказочная постановка с роботами в главных ролях, квест и многое другое – все это впечатляло более 400 посетителей фестиваля Roboland Kids Fest, который прошел в Киеве 26 ноября. Организаторами фестиваля Roboland Kids Fest стали UBTECH, «Фокстрот. Техника для дома» и детский центр Kidbi.

В насыщенной программе фестиваля Roboland Kids Fest организаторы предусмотрели активности как для детей, так и для родителей. Детям специалисты UBTECH предлагали принять участие в мастер-классах по конструированию и программированию роботов: для этого были оборудованы специальные зоны, где дети вместе со специалистами по робототехнике собирали роботов-конструкторов и знакомились со Scratch-программированием. Было действительно захватывающе, так как каждое самостоятельно запрограммированное движение, выполненное роботом, вызывало у детей неимоверный восторг и гордость за полученный результат!

«Профессия программиста уже не первый год занимает топовые позиции не только в Украине, но и в мире, поэтому мы продолжаем способствовать развитию системы STEM-обучения, навыкам программирования и конструирования в Украине, – комментирует Василий Коломиец, руководитель направления по программируемым роботам в компании Юг-Контракт, эксклюзивного дистрибьютора компании UBTECH Robotics в Украине. – Фестивали робототехники каждый раз вызывают wow-эффект, подробно рассказывая и показывая, как легко и весело можно изучать программирование уже с 7-8 лет. Особенностью фестиваля Roboland стали многочисленные мастер-классы и конкурсы для детей, которые дали возможность каждому участвующему ребенку открыть для себя новое увлечение, а возможно и будущую профессию. Также на фестивале были представлены мировые новинки программируемых роботов серии UBTECH JIMU ROBOT: AstroBot и TankBot. Никого не оставили равнодушными бои роботов, квест «Путешествие в мир роботов» и постановка «Красная шапочка» с участием роботов».

Так, для проведения квеста дети были разделены на три команды, которые самостоятельно конструировали роботов, улучшали их функции дополнительными деталями и датчиками, зарабатывали баллы за выполнение заданий квеста.

Настоящей изюминкой фестиваля стала театральная постановка с участием роботов. Главными персонажами сказки «Красная шапочка» были роботы, а управляли ими дети, которые пришли на мероприятие. Умело подобранные декорации и даже элементы костюмов для роботов подарили детям ощущение участия в настоящем шоу.

Родители на фестивале Roboland Kids Fest также с пользой проводили время: активно консультировались со специалистами по детскому развитию, больше узнавали о том, как роботы помогают детям развивать навыки программирования, пространственного мышления и инженерии, а также проявлять их творческие способности.

По мнению посетителей фестиваля, такие мероприятия познавательны и интересны, в первую очередь, интерактивностью: детям предлагают самим поучаствовать, попробовать себя в роли инженеров-конструкторов и программистов, развить интерес к обучению по методу STEM.

Справка: ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является ведущей розничной сетью по продаже электроники и бытовой техники в Украине. По состоянию на декабрь 2017 года в Украине насчитывается 159 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 90 областных и районных центрах Украины, при этом их торговая площадь составляет около 150 000 кв.м. Количество участников программы лояльности «ФОКС клуб» составляет на октябрь 2017 года 6,75 млн человек.​

UBTECH Robotics - высокотехнологичное предприятие, занимающееся исследованиями и разработками, производством, а также пропагандой и популяризацией роботов по всему миру. Разрабатывает обучающие роботизированные конструкторы и роботов-гуманоидов для массового использования.

KIDBI Международный центр развития детей.

Современная школа, с сильными комплексными программами развития детей, подростков и их родителей. Уникальные авторские программы на основе лучших мировых практик Украины и США:

❖ международные лагеря;

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