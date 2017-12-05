Сервис "Желтая кнопка" принял участие в социальном PR-проекте

Сервис экстренной помощи водителям «Желтая кнопка» присоединился к созданию скульптуры тиранозавра из деталей автомобилей, попавших в ДТП. Необычный экспонат демонстрируется в киевском SkyMall.

По задумке создателей тиранозавр, изготовленный из деталей «мертвых» автомобилей — это художественный символ, который призван лишний раз напомнить водителям о том, насколько просто создать на дороге опасную ситуацию, которая может привести к аварии. Образ тиранозавра должен напоминать автомобилистам об опасности на дороге, которая может подстерегать ежедневно.

Немаловажное значение для безопасности дорожного движения играет техническое состояние автомобиля и готовность водителя к любым ситуациям. Развитие технологий диктует свои требования, поэтому и в автомобильной сфере появились различные решения, которые помогают водителям в самых сложных ситуациях.

Одним из продуктов, созданных в помощь автолюбителям, стал сервис «Желтая кнопка».

О сервисе:

Приложение «Желтая кнопка» от British Auto Club позволяет украинским водителям получить экстренную помощь независимо от того, где оказался автомобиль и в какую ситуацию попал. Всего в один клик можно сообщить оператору сервиса о случившейся проблеме.

Пользователи приложения используют его в самых разных ситуациях: когда закончилось топливо, а до ближайшей АЗС еще далеко, когда сел аккумулятор, требуется заменить или отремонтировать колесо или когда нужен эвакуатор.

British Auto Club предлагает своим клиентам несколько интересных и полезных опций:

- Экстренная помощь 24/7. Срочная техническая помощь, дозаправка, зарядка аккумулятора, ремонт или замена пробитого колеса, пр. С оплатой по факту или купив один из пакетов помощи от 347 грн.

- Для членов British Auto Club предусмотрены оплата услуг по факту необходимости и два пользовательских пакета, которые отличаются перечнем льгот и привилегий: «Базовый» и «Безлимит».

- Автострахование. Льготные условия при оформлении различных пакетов: ОСАГО, «АнтиДТП», «Клубное КАСКО».

- Дорожный адвокат. Вызов на место происшествия профессионального юриста для решения спорных ситуаций с оппонентами — участниками ДТП.

Также пользователи клуба получают массу других льгот при покупке запчастей, в спортклубах, ресторанах, СТО и автомойках — партнерах сервиса.

Подробно о том, как работает «Желтая кнопка», можно узнать на сайте britishautoclub.com.ua.