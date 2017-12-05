Госкино и Фонд Янковского представили украинское кино в Таллине

Большой зал фестивального отеля Nordic Hotel Forum с трудом вместил всех желающих пообщаться с украинскими кинематографистами. На Украинский прием пришло в три раза больше гостей, чем рассчитывали организаторы – Госкино Украины, Фонд Игоря Янковского, ОО «Инициатива во имя будущего» при поддержке Association Helping Hand. Открыли прием меценат и бизнесмен Игорь Янковский, многолетний директор Таллиннского кинофестиваля «Темные ночи» Тиина Локк-Трамберг и глава Госкино Украины Филипп Ильенко.

Директор кинофестиваля Тиина Локк-Трамберг отметила, что украинский кинематограф пришел в Таллин всерьез и надолго. Ведь каждый год количество членов украинской делегации увеличивается, как и отечественных фильмов, которые демонстрируются в рамках фестиваля.

Глава Госкино Украины Филипп Ильенко рассказал о бурном развитии украинской киноотрасли в 2017 году, резком росте кинопроизводства благодаря увеличившейся господдержке, а также о перспективе съемки кинофильмов в копродукции с зарубежными продюсерами.

«Пять лет назад, когда мы инициировали проведение Национального конкурса короткого метра, начали возить молодых кинематографистов на мировые кинофестивали в Канны и Берлин, проводить Дни украинского кино за рубежом, нашей целью было оживить кинопроцесс в стране, стимулировать появление новых талантов. И вот сейчас мы видим молодых режиссеров, которые привезли в Таллин проекты своих первых полнометражных фильмов. И я счастлив, что имею к этому непосредственное отношение», - отметил меценат Игорь Янковский.

Не забыли на вечеринке и о судьбе украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова, который томится в российских застенках. Как и на всех международных кинофестивалях, во время Украинского приема на сцене прошел перформанс с требованием к российским властям немедленно освободить из тюрьмы незаконно осужденного украинского режиссера.

В этом году, на 21-ом Таллинском кинофестивале, Украина была представлена во всех основных программах. В главном конкурсе фестиваля за главный приз боролся мистический триллер Владимира Тихого «Брама», одну из главных ролей в котором сыграла известная актриса Ирма Витовская-Ванца. На следующий день после премьеры вышли публикации с положительными откликами кинокритиков, а залы на всех трех показах были переполнены.

В конкурсной программе POFF Shorts International Competition Sleepwalkers успешно дебютировал короткометражный фильм Филиппа Сотниченко «Технический перерыв», который был признан лучшим короткометражным фильмом и награжден главным призом!

В индустриальной секции фестиваля - Baltic Event Co-Production Market – были представлены будущие полнометражные игровые дебюты победительницы Национального конкурса режиссера Екатерины Горностай «Стоп-Земля» и участника Berlinale Наримана Алиева - «Домой».

Отличились и наши кинодокументалисты. В программе JF DOC @ Just был представлен фильм «ProGamer» режиссера Джастина Агне, совместное производство которого осуществили США, Южная Корея, Швеция и Украина. А на питчинге B2B DOC Projects из 10 проектов - пять представляли молодые режиссеры из Украины.

Кроме того, в различных внеконкурсных программах Таллинского кинофестиваля зрители могли посмотреть три громкие украинские премьеры последних месяцев: фильм Аркадия Непиталюка «Припутни», украинско-итальянский фильм Андреа Маньяни «Easy» и украинско-словацкую картину Петра Бебьяка «Межа».

Меценат Игорь Янковский на протяжении нескольких лет последовательно продвигает в мире молодое украинское кино. Благодаря этой поддержке украинские делегации получают возможность принять участие в работе крупнейших международных кинофестивалей – в Каннах, Берлине, Карловых Варах, Локарно и Таллине. Фонд Игоря Янковского предоставляет молодым кинематографистам гранты для поездки и участия в международных кинофестивалях. Также благодаря помощи основанной им Общественной организации «Инициатива во имя будущего» были успешно проведены Дни украинского кино в Мюнхене, Париже, Лондоне, Амстердаме, Будапеште и Риме.