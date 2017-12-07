Магазин ювелирных украшений "Золотой Стандарт" дарит всем своим гостям скидку до -50% на лучшие изделия

В преддверии новогодних праздников, когда самое время задуматься о подарках и сюрпризах для близких и любимых, магазин с самым большим ассортиментом ювелирных изделий приготовил новогодние подарки со скидкой. До 31-го декабря, пока действует акция, у Вас есть чудесный шанс стать обладателем давно понравившегося украшения или же купить подарки для всей семьи, не выходя из дома при помощи пары кликов.

Скидка на новогодние подарки распространяется практически на весь ассортимент товаров, который пестрит разнообразием моделей на любой вкус. Здесь Вы найдете изделия, которые понравятся даже самым придирчивым покупателям, так что без приятной покупки Вы точно не уйдете.

Удобный каталог товаров позволяет проранжировать изделия по характеристикам либо же по цене, что делает покупку максимально удобной и быстрой. Так Вы сможете подобрать серьги для любимой женщины по цвету вставки, наименованию драгоценного камня. Выбрать браслет по типу плетения и представить как он будет смотреться на руке любимой женщины.

Также с нами удобно выбирать подарки для детей и подростков. Мы стараемся следить за модными тенденциями, чтобы всегда соответствовать требованиям и предпочтениям современной молодежи. Поэтому будьте уверены, что даже для самого привередливого ребенка Вы найдете то, от чего у него загорятся глаза от радости. Это и модные изделия с каучуком, розовое золото, которое очень популярно среди модных блогеров, тематические подвесы, элегантные браслеты и кольца. Для самых маленьких гостей у нас припасены яркие сережки с эмалью, цепочки и кулоны.

Кроме ювелирных изделий, которые всегда пользуются спросом в любое время года, скидка распространяется на ювелирные аксессуары. Это могут быть аксессуары для мужчин — зажимы для галстука, запонки, значки, брелки.

Наступающий новый год 2018 не должен ассоциироваться у Вас с хлопотами по поиску подарка, тратой времени или стать причиной головной боли. Ведь с магазином «Золотой Стандарт» самое волшебное время года пробудит в Вас азарт по подбору самого лучшего, желанного подарка и ожидания чуда в новогоднюю ночь. А качество изделий убедит Вас, что даже товар со скидкой может внушать доверие, выглядеть великолепно, а своим качеством соответствовать всем требованиям ДСТУ 3527-97.

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