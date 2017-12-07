"Моршинская" получила награду "Выбор года"

2 декабря в Киеве были объявлены результаты ежегодного Международного конкурса «Выбор года 2017». ТМ «Моршинская» в очередной раз подтверждает звание любимой воды украинцев - миллионы людей и авторитетное жюри конкурса предпочитают «Моршинскую».

Марко Ткачук, генеральный директор компании IDS Borjomi Ukraine, прокомментировал победу бренда: «Доверие украинцев для нас - наибольшее признание. Минеральная вода «Моршинская» уже шестнадцатый раз получает высокую награду от потребителей благодаря своему уникальному составу и природному происхождению, и мы гордимся, тем, что это наш продукт. Признание украинцев для нас важно еще и в контексте философии бренда - повысить культуру потребления качественной воды и популяризировать здоровый образ жизни ».

В рамках нынешней ХVII церемонии награждения победителей «Выбор года» были представлены номинации в 26 категориях. Среди номинантов - как украинские бренды, так и торговые марки с мировыми именами.

Определение победителей происходит согласно методике, которую разработали инициаторы проекта - компания Festivals International (США) и Европейский фонд социальных исследований. Методика включает комплексное маркетинговое исследование, экспертную оценку, выводы рекламной комиссии по продвижению товара на рынке, оценку высокого жюри и оргкомитета фестиваля. Главная цель проекта - оценка качества и популярности товара и услуги среди потребителей и экспертов.

В этом году опрос проводился по 5 категориям респондентов - население, эксперты, рекламисты, высокое жюри и оргкомитет. Среди населения в исследовании приняли участие 1000 респондентов из разных регионов страны.

«Выбор Года» является одним из самых авторитетных и популярных рейтингов в Украине - уровень доверия украинцев к результатам составляет 42%, а знают об этом проекте 61% респондентов.

Об IDS Borjomi Ukraine

Компания IDS Borjomi Ukraine - ведущий национальный производитель, эксперт по вопросам качества природных минеральных вод благодаря продукции, которая добывается в экологически чистых регионах Украины и является эталоном качества по наивысшим международным стандартам. Компания входит в состав международной компании IDS Borjomi International.

Сегодня IDS Borjomi Ukraine производит и предлагает потребителю сбалансированный портфель популярных минеральных вод («Миргородская», «Моршинская», «Моршинская спортик», «Трускавецкая», «Аляска»), а также является эксклюзивным импортером легендарной грузинской минеральной воды «Боржоми» в Украине .