Группа "1+1 медиа" вошла в ТОП-20 лучших работодателей Украины

1+1 медиа вошла в двадцать лучших «Рейтинга работодателей Украины − 2017» по результатам исследования международного кадрового портала HeadHunter Украина. Среди перечня компаний группа стала единственным медиахолдингом, которая попала в ТОП-20.

«Быть частью рейтинга очень почетно. Вместе с тем, это и большая ответственность. Мы рады, что соискатели оценили наши усилия, и верим, что сможем подтвердить свой статус одного из лучших работодателей страны в следующем году», − комментирует Лариса Брувер, HR-директор 1+1 медиа.

Вместе с 1+1 медиа в ТОП-20 лучших вошли Майкрософт Украина, Эрнст энд Янг, МакДональдс Украина, Кока-Кола и другие.

Результаты рейтинга были сформированы на основе опроса соискателей и привлечения экспертов рынка труда. Организаторы представили их 7 декабря на пресс-конференции «Рейтинг работодателей Украины − 2017: кто занимает лидирующие позиции и почему».