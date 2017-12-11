Crello: бесплатный фоторедактор для создания уникального графического контента

Владельцы сайтов, рекламодатели и другие категории пользователей сети регулярно испытывают потребность в картинках, постерах, баннерах и других графических материалах. Найти готовый продукт, отвечающий потребностям конкретной ситуации, в сети почти невозможно. Его нужно или заказывать у дизайнеров, или создавать самому. В этом поможет удобный онлайн фоторедактор Crello, пользоваться которым смогут даже новички.

Интуитивно понятный интерфейс

Онлайн фоторедактор Crello создавался для широкого круга пользователей, включая не только профессионалов, но и обычных людей, поэтому он имеет предельно простую структуру и интуитивно понятный интерфейс. Каждый желающий может без труда создавать с помощью данного сервиса уникальный графический контент под свои требования и запросы. Это могут быть изображения для социальных сетей, рекламные баннеры, различные постеры для размещения в интернете и многое другое. Можно создавать графические элементы с использованием картинок, надписей, логотипов, загружая собственные изображения и используя имеющиеся в сервисе. А здесь их несколько тысяч, и многие из них доступны бесплатно, а остальными можно воспользоваться за чисто символическую плату меньше одного доллара. Благодаря этой особенности сервис является самодостаточным и не заставляет пользователей искать изображения на стороне.

Безграничные оформительские возможности

Сервис даёт возможность реализовать даже самые смелые творческие задумки. В нём достаточно инструментов для создания графических элементов любой степени сложности. С помощью онлайн фоторедактора Crello можно создавать графический контент для любых социальных сетей, Youtube, постеры для рекламы товаров и услуг в интернете, шапки документов и многое другое. Неоспоримым преимуществом данного ресурса по сравнению с многочисленными конкурентами является наличие собственной библиотеки изображений на самые разные тематики, среди которых всегда можно найти то, что отвечает потребностям конкретной ситуации. Также пользователи могут обнаружить несколько тысяч готовых шаблонов, разработанных под разные цели. Ими можно пользоваться совершенно бесплатно, быстро и легко создавая эксклюзивный графический контент под любые цели. При необходимости можно менять стили оформления, размер и цвет шрифта, добавлять логотипы, картинки и прочие графические элементы.