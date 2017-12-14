Рейтинг Украинская народная премия — 2017: объявлены результаты
Украинцы стоят лучшего — именно таков девиз рейтинга Украинская народная премия. Начав ее еще в 2013 году, учредители уже в пятый раз отмечают престижной медалью лучших участников этого конкурса.
Чрезвычайно важной особенностью конкурса является то, что в роли объективного жюри здесь выступают украинские потребители. И именно поэтому абсолютно всех победителей конкурса можно назвать лучшими в сфере их деятельности.
Благодаря активности членов жюри много украинских брендов становятся по-настоящему популярными. Народное признание — это действительно то, за что стоит бороться и поэтому подавляющее большинство участников не собираются ограничиваться нынешними достижениями. А Украинская народная премия становится именно тем стимулом, который заставляет постоянно совершенствоваться.
Представляем вашему вниманию часть победителей рейтинга Украинская народная премия — 2017, в состав которой вошли лучшие украинские и мировые бренды, такие как:
1. Мать и Ребенок — сеть клиник репродуктивной медицины.
2. Isover — утеплитель.
3. KSD AURUM — сеть ювелирных магазинов.
4. ITEA — IT-образование.
5. Omron — производитель оборудования для здоровья.
6. Ломбарды Капитал — сеть ломбардов.
7. VOVK — сеть магазинов женской классической одежды.
8. АТЛ — сеть автомагазинов.
9. Алан — сосиски.
10. Хомка — семечки.
11. Yoshi Fujiwara — японский ресторан.
12. Just Relax — заведение американской кухни.
13. ZIK — телеканал новостей.
14. Maxxi TV — женский телеканал.
15. TAXI 838 — служба такси.
16. ЛигаБизнесИнформ — портал новостей.
17. Prostobank.ua — финансовый портал.
18. 925 — сеть магазинов серебра.
19. Support.UA — сервис настройки и ремонта техники.
20. Kompozit — лакокрасочная продукция.
21. AJAX — охранные системы.
22. Шериф — частная служба охраны.
23. ARTIUS — юридическая компания.
24. Gulliver — ТРЦ (Киев).
25. Французский бульвар — ТРЦ (Харьков).
26. EnerGym — фитнес-клуб (Киев).
27. Эко-Лавка — сеть магазинов органики.
28. New Recruiting Group — рекрутинговая компания.
29. FoodEX — сервис здорового питания.
30. Visotsky Consulting — консалтинговая компания.
31. МЕДЛАБ — лаборатория (лабораторные исследования).
32. TCO — производитель мебели для учебных заведений.
33. SORBEX — сорбент.
34. PayBack — кэшбек сервис.
35. Алора — успокаивающее средство.
36. Анзибел — препарат от боли в горле.
37. OneBox — CRM-cистема.
38. Moneyveo — сервис кредитов онлайн.
39. Quick-Step — ламинат.
40. Total — автомобильное масло.
41. le Boutique — мультибрендовый магазин.
42. Soma Fix — строительная пена.
43. Днепр-М — сварочные аппараты.
44. Meest Express — курьерская доставка.
45. Евроформат — производитель лифтов.
46. Brocard — сеть парфюмерных магазинов.
47. MEGASPORT — сеть спортивных магазинов.
48. eSputnik — сервис email-маркетинга.
49. MAXUS — лампочки.
50. AXOR — производитель фурнитуры.
Полный перечень с 357 компаниями-победителями можно найти на официальном сайте Украинской народной премии: http://www.ukrainian-choice.com/winners-2017.