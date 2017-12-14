Рейтинг Украинская народная премия — 2017: объявлены результаты

Чрезвычайно важной особенностью конкурса является то, что в роли объективного жюри здесь выступают украинские потребители. И именно поэтому абсолютно всех победителей конкурса можно назвать лучшими в сфере их деятельности.

Благодаря активности членов жюри много украинских брендов становятся по-настоящему популярными. Народное признание — это действительно то, за что стоит бороться и поэтому подавляющее большинство участников не собираются ограничиваться нынешними достижениями. А Украинская народная премия становится именно тем стимулом, который заставляет постоянно совершенствоваться.

Представляем вашему вниманию часть победителей рейтинга Украинская народная премия — 2017, в состав которой вошли лучшие украинские и мировые бренды, такие как:

1. Мать и Ребенок — сеть клиник репродуктивной медицины.

2. Isover — утеплитель.

3. KSD AURUM — сеть ювелирных магазинов.

4. ITEA — IT-образование.

5. Omron — производитель оборудования для здоровья.

6. Ломбарды Капитал — сеть ломбардов.

7. VOVK — сеть магазинов женской классической одежды.

8. АТЛ — сеть автомагазинов.

9. Алан — сосиски.

10. Хомка — семечки.

11. Yoshi Fujiwara — японский ресторан.

12. Just Relax — заведение американской кухни.

13. ZIK — телеканал новостей.

14. Maxxi TV — женский телеканал.

15. TAXI 838 — служба такси.

16. ЛигаБизнесИнформ — портал новостей.

17. Prostobank.ua — финансовый портал.

18. 925 — сеть магазинов серебра.

19. Support.UA — сервис настройки и ремонта техники.

20. Kompozit — лакокрасочная продукция.

21. AJAX — охранные системы.

22. Шериф — частная служба охраны.

23. ARTIUS — юридическая компания.

24. Gulliver — ТРЦ (Киев).

25. Французский бульвар — ТРЦ (Харьков).

26. EnerGym — фитнес-клуб (Киев).

27. Эко-Лавка — сеть магазинов органики.

28. New Recruiting Group — рекрутинговая компания.

29. FoodEX — сервис здорового питания.

30. Visotsky Consulting — консалтинговая компания.

31. МЕДЛАБ — лаборатория (лабораторные исследования).

32. TCO — производитель мебели для учебных заведений.

33. SORBEX — сорбент.

34. PayBack — кэшбек сервис.

35. Алора — успокаивающее средство.

36. Анзибел — препарат от боли в горле.

37. OneBox — CRM-cистема.

38. Moneyveo — сервис кредитов онлайн.

39. Quick-Step — ламинат.

40. Total — автомобильное масло.

41. le Boutique — мультибрендовый магазин.

42. Soma Fix — строительная пена.

43. Днепр-М — сварочные аппараты.

44. Meest Express — курьерская доставка.

45. Евроформат — производитель лифтов.

46. Brocard — сеть парфюмерных магазинов.

47. MEGASPORT — сеть спортивных магазинов.

48. eSputnik — сервис email-маркетинга.

49. MAXUS — лампочки.

50. AXOR — производитель фурнитуры.

Полный перечень с 357 компаниями-победителями можно найти на официальном сайте Украинской народной премии: http://www.ukrainian-choice.com/winners-2017.