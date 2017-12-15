ABCD vs №1 украинская национальная отрасль. Слово за президентом

Транснациональные компании – мировые сырьевые игроки из т.н. группы ABCD, расшифровывающейся как ADM – Bunge – Сargill – Dreyfus, и примкнувшая к ним китайская Cofco, вместе с украинско-транснациональными латифундистами, "показали зубы" самой успешной украинской отрасли – национальной маслодобывающей промышленности, одной-единственной, которая за последние 20 лет стала мировым лидером.

Не успела Верховная Рада Украины во время принятия бюджета на 2018 проголосовать за поддержку увеличения в Украине переработки масляных культур путем прикрытия лазеек к стимулированию экспорта не переработанного сырья – рапса и сои, из-за прекращения возмещения НДС при их экспорте, как эти господа, "ЕБА – это мы!", пользуясь полным доминированием в т.н. Комитете зерновых и масляных культур Европейской бизнес ассоциации, подняли свое... "беспокойство", что и цены упадут, и растениеводы смертельно пострадают. А их эксперты вообще приравняли этот проукраинский ход Рады к введению экспортной пошлины, о котором украинцам под "колпаком" МВФ и ВТО, можно не вспоминать! Потому что эта "фактически пошлина" что-то там такое сделает с "конкурентоспособностью Украины на международных рынках и приведет к снижению валютных поступлений в Госдарство", что аж...

Еще текст законопроекта №6776-д от 14 ноября 2017 даже из стен парламента не вышел, как они, испуганные, уже давят на Президента Украины фактически ветировать его "масляные" положения.

Но неизвестные эксперты сгоряча имели неосторожность опозориться, так как "подставили" уважаемую Европейскую бизнес ассоциацию перед самим Президентом Украины и другими, настоящими, экспертами, хорошо знающими, что именно введение в 1999 году экспортной пошлины на семена подсолнечника действительно "привело", как говорят эти господа, к тому, что:

- из-за этой пошлины и "обеднения" производителей подсолнечника, они, эти производители, за 20 лет действия пошлины странным образом увеличили площади под этой "убыточной" культурой с 2.4 млн. га до 6.0 млн. га, а производство семян в 6 раз – с 2.2 млн. тн до 14.5 млн. тн;

- из-за этой пошлины и "падения конкурентоспособности" маслодобывающие мощности в Украине выросли почти в 9 раз, с 2,5 млн. тн в 1998 году до 22 млн. тн в конце 2017 года, а их использование – с 30% до 85%;

- из-за этой пошлины в морских портах построено 16 масляных терминалов и 90% масла экспортируется по морю;

- из-за этой пошлины общий объем инвестиций, направленных на развитие маслодобывающей отрасли, превышает 3 млрд. долларов США.

И, как итог, за 20 лет действия этой пошлины на экспорт семян подсолнечника Украина стала №1 страной мира по производству и экспорту подсолнечного масла, которое поставляется в 124 стран мира.