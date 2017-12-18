В Киеве выступила известная израильская певица Шири Маймон

17 декабря, в одном из самых популярных ночных клубов Киеве прошла вечеринка, ставшая самым ярким событием клубной жизнь города. Клуб «Атлас» считается одной из лучших концертных площадок столицы и в этот раз его сцена была предоставлена известной израильской певице Шири Маймон. Ее приезд и сольное выступление на Ханукальной вечеринке организовал Израильский культурный центр Натив в Киеве при Посольстве Государства Израиль в Украине. Концерт Шири стал настоящим подарком для всех любителей творчества молодой певицы.

Шири Маймон известна и любима не только в Израиле, но и за его пределами. Уже в десятилетнем возрасте, принимаяучастие в музыкальных конкурсах, Шири демонстрироваланедюжинные способности к исполнительству.Профессиональный путь эта очаровательная блондинканачала в качестве клубной вокалистки в курортном городе Эйлат, за тем были съемки в клипах популярной израильской группы «Типекс», первый сингл ‘Until YouUnderstand Me’ в 2004 и участие в модной телевизионной программе ‘EXIT’. А дальше был тот самый конкурс «Евровидение», проходивший в Киеве в 2005, который продемонстрировал талант Шири и интерес европейцев к современной израильской эстраде. Успех конкурсной песни «Ха-шекет ше-ниш’ар» («Тишина, которая остается») вдохновил Шири Маймон на создание первого альбома, с которого и началось ее восхождение к вершине израильскихТОПов музыки. За ним последовали новые альбомы и не только на иврите, а и на английском языке. Сегодня на счету Шири их уже пять, а ее жизнь – это гастрольные поездки по всему миру, участие в многочисленных телеформатах, съемки в сериалах, работа в спектакле-мюзикле.Обаятельная и энергичная Шири великолепно справляется со всем этим, не переставая влюблять с себя слушателей и зрителей.

Вот и в этот вечер, все, кому посчастливилось попасть навечеринку, окунулись в океан красочных впечатлений. Удивительная атмосфера вечера объединяла всех гостей, а их было более 1000, и дарила при этом каждому возможность по-своему зарядиться положительной энергетикой музыкальной тусовки. Зал взрывался эмоциями и встречал аплодисментами, как любимые хиты, так и новые композиции, нежные и лиричные, динамичные и драйвовые, на иврите и на английском. Но неизменно мелодичные и мастерски исполненные.

Стиль Шири — современная поп-музыка. Как раз то, что сегодня актуально во всем западном мире. Ее композиции органично сочетают в себе элементы рок и поп-музыки с традиционными мелодиями земли Израиля, объединяют элементы электронного звучания и танцевальной музыки. Все это, в сочетании с безграничным обаянием певицы,создавало неповторимую атмосферу ее выступления.

Несколько часов прекрасной живой сольной программы и настоящего драйва сделали этот вечер самой громкой тусовкой столичных выходных и незабываемым событием для всех, кто смог увидеть и услышать Шири Маймон!

Благодаря инициативам Израильского культурного центра ханукальные праздники в этом году стали особенными для всех – и тех, кто уже приобщился, и кто только знакомится с колоритной культурой Израиля, неотъемлемой частью которой является музыка.