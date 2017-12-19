Руководитель процессинговой компании Алена Дегрик о положении рынка игровых платежей в конце 2017 года

По традиции в конце каждого года бизнесмены подводят итоги и анализируют результаты деятельности. Особенно интересно услышать мнение руководителей компаний, занимающих лидирующую позицию в том или ином сегменте. Своим видением ситуации, сложившейся на конец 2017 года на рынке онлайн-платежей, поделилась Алена Дегрик, гендиректор и основатель компании LeoGaming.

Деятельность Вашей компании связана со сферой приема платежей. Каким уходящий год стал для ваших клиентов?

Алена Дегрик: Анализируя ситуацию на рынке электронных платежей, мы сделали вывод, что большинство компаний смогли сохранить стабильность. Этому способствовало отсутствие колебаний на рынке валют. Была проведена частичная индексация заработной платы, что повлекло улучшение финансового положения клиентов. Средний чек пользователя терминальных сетей вырос на 10-15 процентов, увеличилось количество транзакций по самым востребованным сервисам. Показатели нельзя назвать грандиозными, но они являются хорошим знаком для сферы онлайн-платежей. Для участников рынка онлайн-развлечений наступает время предложить клиенту еще более качественные услуги. Мы же постараемся дополнить каталог уже имеющихся сервисов.

Иными словами, в 2018 году мы ждем от LeoGaming появления на украинском рынке нового сервиса?

Алена Дегрик: Говорить об этом пока что рано. Мы стараемся наладить плодотворное сотрудничество с ключевыми издателями онлайн-игр, предлагая им наиболее привлекательные условия для приема платежей. В качестве весомого аргумента мы приводим факты: первое – наблюдается уверенный рост числа поклонников онлайн-игр в Украине; второе – сфера онлайн-развлечений все чаще стала привлекать более взрослую и более платежеспособную аудиторию; третье – лицензионные игры уверенно вытесняют с рынка «пиратский» контент. И четвертое – пользователи начинают понимать преимущества перевода электронных платежей посредством не только терминалов, но и карт. И мы готовы предоставитькаждому клиенту оптимальное платежное решение.

Какой Вы видите работу LeoGaming в наступающем году?

Алена Дегрик: В конце этого года Steam, всемирно известный магазин цифровой дистрибуции игр, добавил в список участвующих в оплатах валют украинскую гривну, что незамедлительно отразилось на ценовом показателе – оплаты за участие в онлайн-играх стали понятнее, а в некоторых случаях даже дешевле. Это говорит о том, что украинский рынок готов быть открытым для деятельности глобальных компаний. Мы, в свою очередь, нацелены на создание выгодных условий для действующих и потенциальных партнеров по бизнесу.

В завершении беседы Алена Дегрик добавила, что миллионы украинских игроков могут рассчитывать на то, что компания LeoGaming сделает все возможное, чтобы процесс приема онлайн-платежей был удобен и понятен.