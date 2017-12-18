Коса – Depot’а красота

14 декабря в Киеве в Холле чемпионов НСК «Олимпийский» состоялась презентация книги "Национальный реестр рекордов Украины-2018". Более 400 чрезвычайных и неординарных достижений, которыми поражали течение 2017 своих соотечественников рекордсмены, были включены в издание. Среди них - и достижения ТРЦ Depo't center в Черкассах.

13 апреля 2017 ТРЦ Depo't center организовал рекорд Украины по наибольшему количеству девушек в украинском наряде, волосы которых сплетены в единую косу. Для установления рекорда девичью косу плели 6 мастеров, 30 девушек, а общая длина сплетенной косы составила 11 метров 88 см. Этот рекорд увековечили в книге в разделе «массовые мероприятия».

- Нашу команду вдохновила на рекорд красота черкащанок, что с семьями приходят в ТРЦ Depo't на семейный шопинг, - говорит управляющая ТРЦ Depo't Center Елена Кононенко. - А поскольку в нашей концепции не только покупки, но и семейные развлечения - так и родилась эта акция по плетению самой длинной в Украине косы.

Рядом с категорией, где победил черкасский ТРЦ, на страницах Книги Рекордов можно увидеть представителей разных профессий из всех уголков Украины в категориях "Искусство", "Космос", "Дети", "СМИ", "Воздушные рекорды", "Наука и технологии" тому подобное.

На презентации нового издания Книги рекордов Украины вместе с рекордсменами приняли участие прославленные спортсмены, многократные чемпионы Украины и мира в силовых видах спорта Василий Вирастюк и Сергей Конюшок, рекордсменка Национального Реестра Рекордов стронгвуман Лидия Гунько.

Не обошлось и без установления новых рекордов, которые уже войдут в следующую книгу рекордов Украины. Сильнейший спортсмен Беларуси Кирилл Шимко, рекордсмен Украины, одним дыханием задул 42 свечи. Рекорд продемонстрировал мощь человеческого дыхания «Человек с наибольшим объемом легких» и войдет в раздел «Международные достижения». А украинка Ольга Лящук установила рекорд по наибольшему количеству подходов становой тяги с 90-килограммовой Книге рекордов из бетона. Она сделала 17 подходов в минуту.

В финале мероприятия все награжденные памятной книгой рекордсмены сделали праздничное Селфи и уже начали готовиться к новым рекордам, чтобы удивлять мир!

Справка: Бренд DEPO't Center ™ представлен сетью ТРЦ в регионах Украины – в таких городах: Черновцы, Николаев, Лубны, Черкассы и Кропивницкий. Бренд DEPO't Center развивает Группа компаний "ФОКСТРОТ" и региональные партнеры. Девелопером бренда является компания DEPOT Development Group. ТРЦ DEPO't Center в Украине объединены общей концепцией развития торгово-развлекательных центров, а маркетинговая стратегия направлена на развитие культуры шопинга и отдыха для всей семьи, предоставление большого выбора различных товаров, услуг и реализацию учебно-развлекательных проектов для детей и молодежи.