Segwit2X возродится уже в ближайшие недели
На сайте посвященному Bitcoin Segwit2X обновилась информация по поводу возрождения проекта!
Хардфорк Segwit2X должен был состояться еще в середине ноября. Однако торговля фьючерсами до сих пор ведется на ряде криптовалютных бирж, по цене около 0.01 BTC (HitBTC). Кроме внедрения Segregated Witness, наша команда уже реализовала:
- Увеличение размера блока до 4 мб
- Высокую скорость добычи блока - 2.5 минуты
- Уникальный формат адресов
- Пересчет сложности после каждого блока
- Replay Protection
- Использование алгоритма шифрования X11
Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В Roadmap запланированы следующие позитивные изменения:
- Офлайн коды
- Поддержка Lightning Network, моментальные транзакции
- ZkSnark
- Ethereum smart contracts
- Анонимные транзакции
Как заявляет Jaap Terlouw, руководитель проекта: “Комиссии и скорость транзакций внутри сети Bitcoin достигли невероятных значений. Последний месяц средняя комиссия сети составляет 15 долларов США! В то время как Bitcoin превращается в цифровой аналог золота, его уже просто невозможно использовать в качестве платежного средства.
В планы нашей команды не входит полная замена существующего стандарта, но мирное существование и дополнение классического биткоина. Во время хардфорка, на блоке 501451 (~ 28.12.2017) не просто возродит Bitcoin Segwit2X, но сделает его еще лучше.
Кроме того, мы гарантируем, что все держатели BTC получат не только B2X в соотношении 1 к 1, но и пропорциональное количество “биткоинов Сатоши Накамото” в качестве вознаграждения за свою приверженность прогрессу.”
Следить за новостями Bitcoin Segwit2X можно на сайте: http://b2x-segwit.io, и социальных каналах проекта:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2595620
https://t.me/Segwit2_X
https://twitter.com/Segwit_2X