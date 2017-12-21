Segwit2X возродится уже в ближайшие недели

Хардфорк Segwit2X должен был состояться еще в середине ноября. Однако торговля фьючерсами до сих пор ведется на ряде криптовалютных бирж, по цене около 0.01 BTC (HitBTC). Кроме внедрения Segregated Witness, наша команда уже реализовала:

Увеличение размера блока до 4 мб

Высокую скорость добычи блока - 2.5 минуты

Уникальный формат адресов

Пересчет сложности после каждого блока

Replay Protection

Использование алгоритма шифрования X11

Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В Roadmap запланированы следующие позитивные изменения:

Офлайн коды

Поддержка Lightning Network, моментальные транзакции

ZkSnark

Ethereum smart contracts

Анонимные транзакции

Как заявляет Jaap Terlouw, руководитель проекта: “Комиссии и скорость транзакций внутри сети Bitcoin достигли невероятных значений. Последний месяц средняя комиссия сети составляет 15 долларов США! В то время как Bitcoin превращается в цифровой аналог золота, его уже просто невозможно использовать в качестве платежного средства.

В планы нашей команды не входит полная замена существующего стандарта, но мирное существование и дополнение классического биткоина. Во время хардфорка, на блоке 501451 (~ 28.12.2017) не просто возродит Bitcoin Segwit2X, но сделает его еще лучше.

Кроме того, мы гарантируем, что все держатели BTC получат не только B2X в соотношении 1 к 1, но и пропорциональное количество “биткоинов Сатоши Накамото” в качестве вознаграждения за свою приверженность прогрессу.”

Следить за новостями Bitcoin Segwit2X можно на сайте: http://b2x-segwit.io, и социальных каналах проекта:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2595620

https://t.me/Segwit2_X

https://twitter.com/Segwit_2X