В Киеве прошел концерт украинской группы The Erised

Артистов пришли поддержать украинские звезды: Фагот, вокалист группы ТНМК, Костя Боровский, участник группы «Агонь», Денис Дудко, бас-гитарист «Океан Эльзы» и другие.

Концерты группы The Erised проходят по-западному неординарно. В этот раз музыканты впервые выступили с балетом и световым шоу. Режиссером и хореографом-постановщиком концерта стала Мария Коростелёва, которая работала с Максом Барских, Дашей Астафьевой и группой НеАнгелы.

Кроме того, The Erised презентовали на концерте новую песню «Tell me», она войдет в будущий мини-альбом артистов.

Напомним, группа The Erised стали открытием украинской сцены еще два года назад. Они выпустили первый альбом на британском лейбле Med School Music. Дебютную пластинку музыканты презентовали в Лондоне, а песни зазвучали на легендарном BBC Radio 1. Не так давно клип «Even If» был номинирован в Берлине в категории Best Music Video (лучшее музыкальное видео) и победил в номинации за лучший монтаж. В конце сентября 2017 года The Erised стали хедлайнерами самого масштабного кинособытия осени – фестиваля «Де кино. Эпизод 2».