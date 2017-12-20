Новый формат торговли в новом "Фокстроте" в ТРЦ ГородОК

22 декабря торговая сеть «Фокстрот» приглашает на праздник открытия нового магазина в столичном ТЦ «ГородОК» (Киев, ул. Степана Бандеры, 23). В компании анонсируют не только открытие нового магазина, но и презентацию нового формата «Фокстрот».

- Такого нет в других супермаркетах нашей сети, и мы планируем сделать в этом формате значительную часть наших магазинов, - рассказал исполнительный директор сети «Фокстрот» Вячеслав Поврозник. - Здесь предусмотрена система управления полкой с подсказками покупателю по ассортименту, геймерские сектора (с оборудованием для широкой аудитории, а не только для геймеров), новое торговое оборудование и новая схема освещения, новый дизайн, в котором дерева гораздо больше, чем пластика. Этот формат - теплый и стильный одновременно, более понятный каждому, а значит имеет перспективы понравится покупателям.

Новый столичный «Фокстрот» в ТРЦ «ГородОК» занимает общую площадь в 1443 кв.м. и торговую - в 1340 кв.м.

Праздник открытия «Фокстрота» в ТРЦ «ГородОК» пройдет с 22 декабря по 25 декабря, и все его участники почувствуют на себе ... лето! Тематику будет передавать не только оформление торгового пространства с тропическим антуражем и фотозоной, но и соответствующие тематические конкурсы и развлечения. А еще на покупателей ждут кулинарные мастер-классы и «Квест в кубе», возможность выиграть главный приз IPhone Х и подарки к покупкам от 2000 грн. (дрон, мультиварки, смартфоны и микроволновки). Ну а те покупатели, которые 22 или 23 декабря первыми совершат покупку от 12 тыс. грн., имеют возможность увезти домой в подарок холодильник или стиральную машинку. Условия акции - на сайте foxtrot.ua.

Справка: это уже второе открытие нового «Фокстрота» в Киеве в декабре этого года. 8 декабря 2017 состоялось торжественное открытие нового «Фокстрота» в Promenada Park (Киев, Большая кольцевая, 4). Три дня в новом магазине работала фотозона, проводились квесты, а поклонники кулинарии взяли мастер-класс от мастер-шефа Даниила Кивы.

ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является ведущей розничной сетью по продаже электроники и бытовой техники в Украине, а также лидером в своей категории по уровню знания, посещения и покупки по данным TNS Ukraine (MMI за 3 квартал 2016 года). Количество участников на ноябрь 2017 «ФОКС клуба» составляет 6,75 млн человек. По состоянию на декабрь 2017 года в Украине насчитывается 159 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 90 областных и районных центрах Украины, при этом их торговая площадь составляет около 150 000 кв.м.