Почему другие пользуются перевозкой мебели в Киеве, а вы — нет?

Вам нужно срочно перевезти мебель в другую квартиру или офис? Оптимальным вариантом будет доверить ее транспортировку компании, специализирующейся на оказании мувинговых услуг. Однако некоторые люди отказываются от помощи профессионалов, предпочитая все делать самостоятельно. Попробуем разобраться, почему они так поступают.

Причина №1. Вы считаете, что справитесь сами

Пожалуй, чаще всего люди не обращаются к услугам компаний-перевозчиков, так как считают, что смогут произвести весь необходимый объем работ самостоятельно.

Но мы бы не рекомендовали вам переоценивать свои силы. Во-первых, стоит понимать, что для перевозки, например, большого углового дивана или пары кресел вам в любом случае придется искать грузовой автомобиль и платить за него. При этом от водителя, найденного по объявлению, вы не получите никаких гарантий того, что ваша мебель останется целой и невредимой.

Во-вторых, при отсутствии должного опыта вы можете и сами повредить дорогостоящую мебель (поцарапать обивку, разбить стекло на шкафчике и т. д.) во время выноса из квартиры — особенно в том случае, если в вашем доме нет грузового лифта. А еще ее можно случайно сломать при разборке или неправильно собрать после перевозки.

Причина №2. Вы не осведомлены о спектре предоставляемых услуг

Возможно, вы убеждены, что перевозка мебели в Киеве подразумевает только ее транспортировку из пункта А в пункт Б, а остальной объем работ (вынос, занос в квартиру и т. д.) вам придется выполнять самостоятельно. Но это предположение в корне неверно.

Хорошая компания-перевозчик возьмет на себя все хлопоты, связанные с процессом транспортировки. Сюда входит и разборка мебели, и ее упаковка с использованием специальных материалов, и вынос, и погрузка в автомобиль (при необходимости — с применением такелажного оборудования).

Причина №3. Вы боитесь, что при перевозке мебель будет повреждена

Доверьте работу по перевозке мебели профессионалам — и вам не придется волноваться о ее целостности и сохранности. Квалифицированные грузчики компании-перевозчика быстро и правильно разберут сборные элементы конструкции (согласно инструкции производителя), а затем упакуют каждый элемент отдельно так, чтобы исключить вероятность повреждений при перевозке.

Стоит отметить, что компания-перевозчик несет полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества и при любых форс-мажорных обстоятельствах полностью возмещает вам ущерб.

Причина №4. Вы хотите сэкономить

Многие киевляне живут вчерашним днем, будучи уверенными в том, что услуги транспортировки мебели обходятся очень дорого. Но на деле при выборе правильной компании-перевозчика, предварительном обсуждении условий переезда с ее менеджером, грамотном планировании и выборе оптимального автомобиля.

Гибкая ценовая политика, полный спектр услуг, абсолютная безопасность перевозок, скидки постоянным заказчикам: главная задача мувинговой компании Trans-moving — сделать довольным каждого клиента.