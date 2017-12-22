1+1 медиа реализовала идею победительниц конкурса стартапов для сотрудников BIG IDEA

Цель календаря – приобщить украинцев не покупать домашних любимцев, а брать их из приютов.

Как вспоминает одна из победительниц Оксана Мовчан, ей был нужен календарь, содержащий несколько больше, чем просто визуально красивую картинку, поэтому она и предложила напарнице выдвинуть эту идею на конкурс.

«Я подумала, что такие фотогеничные и харизматичные ведущие, как на плюсах, должны радовать не только телезрителей, но и календарезрителей!», − добавляет победительница Екатерина Загорская.

По условиям проекта BIG IDEA все идеи сотрудников публикуются на внутреннем сайте 1+1 медиа. Среди них жюри выбирает финалистов, концепции которых дорабатываются, правильно оформляются и подаются на оценку и определение победителей членам жюри во главе с Ярославом Пахольчуком, ментором проекта BIG IDEA, исполнительным директором 1+1 медиа. Кроме осуществления идеи, их авторы также получают процент от прибыли.

«Я рад, что нам все удалось! Помню, был момент отчаяния, когда девушки уже разуверились, что проект «взлетит». Сейчас имеем качественный продукт, положительные эмоции и новый опыт, который, я убежден, пригодится Оксане и Кате. С нетерпением жду новый челлендж BIG IDEA − 2018!», − комментирует Ярослав Пахольчук.

BIG IDEA – конкурс стартапов 1+1 медиа, где каждый сотрудник группы может предложить собственную идею относительно нового бизнеса или проекта, связанную с контентом и медиа, и которую можно монетизировать для компании.

В 2016 году благодаря BIG IDEA был реализован проект медийной школы для детей.