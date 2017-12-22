Всемирно известная украинская художница Оксана Мась присоединилась к благотворительному марафону "Здійсни мрію"

Сегодня, 22 декабря, в гостях студии «Сніданку з 1+1» с Егором Гордеевым и Людмилой Барбир была всемирно известная украинская художница Оксана Мась и ее трехлетние дочери-близнецы Кристина-Стефания и Ева-София. Малышки уже чувствуют тягу к творчеству, поэтому в студии прямого эфира они непрерывно рисовали. В Киеве после долгого перерыва открыта грандиозная персональная выставка Оксаны «Духовные города» (ее можно увидеть в Art Ukraine Gallery до 21 января). Во время открытия выставки Оксана объявила о своем решении присоединиться к благотворительному марафону «Сніданку з 1+1» «Здійсни мрію».

«Духовные города» уже существуют. Возможно, еще незаметно, но мир меняется именно в этом направлении, а за ним меняются и люди. Задача художников - присоединиться к таким изменениям и фиксировать их. Тот, кому дано больше, должен стать движущей силой, помогать по-разному. Поэтому символично, что на моей киевской презентации проекта реализована важная благотворительная инициатива, мы выставляем на «тихий аукцион» дорогую для меня работу «Голубая звезда. Восток». Все средства от продажи мы передадим для фонда «Ты не один» на развитие благотворительного проекта «Здійсни мрію» , который исполняет мечты тяжелобольных детей», - рассказала Оксана Мась.

Стартовая цена благотворительного лота «Голубая Звезда» - 300 000 тысяч гривень. Это значительно меньше реальной цены, ведь эксперты Sothbey's в Италии уже оценили работу вдвое дороже, но организаторы убеждены, что многим будет интересно побороться за «Звезду», чтобы получить в свою коллекцию часть вечного искусства и подарить миру больше добра. Ставки можно предлагать в Art Ukraine Gallery до 20 января 2018 включительно.

Напомним, что заслуги Оксаны Мась в украинском и мировом искусстве трудно переоценить. Художница благодаря силе своего таланта покорила культовые мировые арт-форумы и Венецианскую биеннале, стала в этом году первым украинским художником, которого пригласили с персональной выставкой в Музей современного искусства MA*GA (Италия) - до сих пор это не удавалось ни одному украинскому творцу. С 1 февраля ее новые работы из серий «Культурный код» и «Духовные города» покажут в аукционном доме Sothbey's в Милане - именно их арт-эксперты выбрали для персональной выставки украинской художницы, что очень престижно и подтверждает ценность художественного открытия.

«Здійсни мрію» - это проект 1+1, ТСН, фонда «Ты не один», который дарит радость и реализует мечты тяжело больных детей, для которых каждый прожитый день - это чудо. http://wish.1plus1.ua/

Напомним, украинские звезды предоставили для благотворительного марафона «Сніданку з 1+1», который прошел в прямом эфире в День Святого Николая 19 декабря, 21 уникальный лот, за которые можно было посоревноваться на странице утреннего шоу в Facebook. Все лоты были успешными. Их предоставили Дмитрий Комаров, Ахтем Сеитаблаев, Савва Либкин, Александр Ткаченко, Александра Лобода, группа «Антитела», Александр Авраменко, Руслан Сеничкин, Валентина Хамайко, актеры студии «Квартал 95», Екатерина Кухар, Сергей Махно, Катя Сильченко, Андре Тан.

Оксана Мась - украинская художница. Родом из Одессы. Живет и работает на две страны, в Испании и в Украине. Художница прежде всего известна своей арт-инсталляцией «Алтарь наций», созданной из более 3 млн. деревянных яиц с изображениями человеческих грехов, страхов и желаний. Проект представлял Украину на Венецианской биеннале в 2012 году и стал самым обсуждаемым среди гостей фестиваля и мировой художественной общественности. Оксана провела более 80 персональных выставок по всему миру. Ее работы представлены во многих музеях современного искусства, в частности, в Чехии, Нидерландах, Испании, Германии, Швейцарии и США.

Видеосюжет с прямого эфира «Сніданку з 1+1»

Видеоарт картины «Голубая звезда. Восток»: http://dropmefiles.com/AsNUL