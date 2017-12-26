Заработал новый "Фокстрот" в ТРЦ ГородОК

22 декабря торжественно открылся новый магазин «Фокстрот» в столичном ТЦ «ГородОК» (Киев, ул. Степана Бандеры, 23) общей площадью 1443 кв.м. и торговой - 1340 кв.м.

Первые покупатели получили не только свои покупки и подарки, приняв участие в праздничных акциях, но и оценили новый формат «Фокстрот», представленный в ТЦ «Городок». В компании планируют, что в таком формате уже в 2018 году заработает значительная часть магазинов сети «Фокстрот».

По концептуальной задумке, торговое пространство нового магазина должен быть максимально понятно для покупателя. Торговые полки в центре зала оформлены таким образом, что над каждым товаром находятся текстовые подсказки относительно главных характеристик товара, из которых покупатель может самостоятельно получить информацию об особенностях ассортимента. Особенно можно выделить проекты «Браун - Блендеры и утюги», «Делонги - кофемашины». Есть сектора с наиболее востребованными товарами.

Островком света в центре зала выглядит сектор проекта «Фокстрота» с Филипс - «БЬЮТИ-зона», где представлены товары по уходу за телом всех брендов и дополнительно представлены инновационные товары Филипс.

Наиболее эмоциональной и живой является проект Кенвуд - Шеф-повар, где планируется проводить мастер-классы от известных шеф-поваров Украины. Организовано геймерский сектор «Легион» (с оборудованием для широкой аудитории, а не только для геймеров).

Освещение организовано так, чтобы максимально направить лучи светильников на сектор с товаром. Торговое пространство оформлено в дизайне, в котором минимум пластика, а больше натуральных материалов. Эмоциональность процесса покупки задается не только позитивом консультантов, но и эмоциональным слоганами на стенах зала - «Отдыхай легко, непринужденно», «Мгновенно отправляйся, драйвово», «Вкусно готовь, шедеврально» и другие.

- Этот формат - теплый и стильный одновременно, более понятен каждому, а значит имеет перспективы понравится покупателям, - говорит исполнительный директор сети «Фокстрот» Вячеслав Поврозник.

Сам праздник открытия организаторы устроили в тематике «Лето» с тропическими фруктами на полках между техникой, соответствующими тематическими конкурсами и развлечениями. На празднике покупателей ждали кулинарные мастер-классы и «Квест в кубе» с возможностью выиграть главный приз IPhone Х и подарки к покупкам от 2000 грн. (дрон, мультиварки, смартфоны и микроволновки).