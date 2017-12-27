Впервые состоялось масштабное празднование Рождества Христова на Софийской площади в Киеве

24 декабря Софийская площадь в столице стала местом проведения масштабной рождественской программы, которую инициировали христиане-протестанты, входящих в Совет евангельско-протестантских церквей Украины (СЕПЦУ). К празднику, организованному СЕПЦУ, присоединились греко-католики и римо-католики. Мероприятие посетили тысячи киевлян и гостей города.

Праздничная программа содержала театрализацию, такую, как живой вертеп и полет каскадера в одежде ангела над площадью от колокольни до сцены. Состоялся финал конкурса семейной рождественской песни, в котором выступили три семьи.

В официальной части под названием «Святой вечер на Софии» украинцы услышали видеопоздравление от Президента Украины Петра Порошенко.

«Я буду праздновать Рождество и 25-ого декабря, и 7-ого января. И мы никоим образом не посягаем на те или иные традиции празднования Рождества. Чтим их и уважаем. Выбирать себе календарь – это личное право каждого. А вот задача государства – гарантировать такое право и дать возможность выбора. Украина уникальна в своей веротерпимости и уважении религиозных чувств».

Также Президент напомнил о влиянии европейской Реформации на науку, образование и культуру Украины. «Сейчас протестантские церкви играют все большую роль в украинской духовно-религиозной жизни. Они совершают активную проповедническую, просветительскую, благотворительную деятельность. Я высоко ценю их вклад в распространение Божьего Слова, в укрепление авторитета Библии как к неисчерпаемому источнику мудрости и морали», — сказал в своем видеообращении Петр Алексеевич.

На празднике с приветственным словом выступили секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, министр культуры Украины Евгений Нищук, народный депутат Украины Павел Унгурян, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

Состоялись включения поздравлений из-за рубежа. В их числе — видео человека-легенды Ника Вуйчича, который выразил уверенность в существовании особого Божьего плана для Украины.

«Я искренне верю, что Украина станет примером и поведет за собой другие страны Европы», — сказал Ник.

В праздновании принимали участие христианские коллективы: объединенный хор евангельских христиан-баптистов, хор Украинской евангельской теологической семинарии, вокальный секстет ManSound, группы «Квант» и «Прео», детский квартет «Нотки» из Луцка.

На сцене прозвучала совместная молитва глав Церквей за Украину и единство.

Напомним, что Верховная Рада Украины 16 ноября 2017 года приняла закон №5496 про официальное празднование Рождества Христова не только 7 января, но и 25 декабря. 29 ноября закон был подписан Президентом Украины и вступил в силу. В этом году впервые в истории Украины на государственном уровне официально праздновалось Рождество Христово 25-го декабря.