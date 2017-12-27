Все знают, что книга - лучший подарок

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Издание, оказавшееся в топ-списках биографической литературы многих авторитетных американских СМИ. Лоуренс Леви, успешный юрист из Кремниевой долины, в 1994 году получил предложение от Стива Джобса стать финансовым директором компании Pixar. Тогда это был сомнительный стартап бизнесмена, который не выдержал интриг крупной корпорации.

«Планета PIXAR. Мое невероятное путешествие со Стивом Джобсом в создание истории развлечений» - это увлекательная история о том, как небольшая графическая студия превратилась в одну из крупнейших голливудских компаний.

На страницах этой книжки вы узнаете о дружбе и сотрудничестве Лоуренса Леви и Стива Джобса, проникнетесь атмосферой Кремниевой долины и Голливуда, заглянете внутрь компаний Pixar и Disney и связанных с ними юридических фирм и инвестиционных банков.

«Эта книга о том, что за готовым продуктом, который мы держим в руках, всегда стоит кропотливый труд многих людей», - комментирует партнер #книголав Светлана Павелецкая. – «Будь то книга, или новый гаджет, или мультфильм - мы видим только конечный результат. А эта история предлагает нам заглянуть за кулисы увиденного и узнать, из кого и из чего состоят все эти замечательные вещи.»

Творческие импульсы и требования реального мира, креативные идеи и коммерческие риски, а также множество параллелей, касающихся всех аспектов современной жизни, – путешествие в историю взлета студии Pixar будет насыщенной, многогранной и невероятно интересной!

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