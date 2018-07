Первый специализированный магазин Under Armour формата Brand House открыт в Украине

26 декабря 2017 года – в ТРЦ Sky Mall открылся первый в Украине специализированный розничный магазин Under Armour. Это стало возможным благодаря тому, что Группа компаний партнёров MD Fashion стала официальным дистрибьютором бренда в стране.

Также, MD Fashion – официальный дистрибьютор Under Armour в Украине заявила о старте ярчайшего сотрудничества с двукратным Олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира - Василием Ломаченко. Василий принял участие в официальной церемонии открытия магазина, а также провел автограф и фото-сессию для посетителей ТРЦ Sky Mall.

В отличие от перерезания красной ленточки на открытие, для Under Armour стало традицией перерезать железную цепь, что символизирует смелость, страсть и силу в преодолении любых препятствий.

Запуск популярного среди спортсменов американского бренда и присутствие любимого атлета вызвало неимоверный ажиотаж у гостей торгово-развлекательного центра, желающих получить автограф и памятную фотографию.

После автограф-сессии чемпион примерил на себя роль продавца и лично совершил первую продажу в украинском Under Armour.

Среди гостей на открытии присутствовали семикратный чемпион Европы по прыжкам в воду Илья Кваша, экс-игрок сборной Украины Виталий Мандзюк, украинская гимнастка Виктория Мазур с супругом и многие другие спортсмены.

В 2018 году Василий Ломаченко примет участие в бренд коммуникациях, рекламных мероприятиях и активностях, запланированных под эгидой Under Armour.

«Мы невероятно рады тому, что MD Fashion открыла сегодня свой первый Brand House Under Armour в Украине. - говорит Клара Айсвирт, Генеральный менеджер бренда Under Armour в Украине – Открытие этого магазина впервые сделает возможным приобретение высокотехнологичной экипировки и продуктов с уникальным дизайном, что позволит компании реализовать свою высокую миссию – воодушевлять спортсменов всего мира на достижение высших результатов».

До конца 2017 года MD Fashion откроет 2 магазина, а в 2018 запланировано открытие еще 10 магазинов на территории Украины.

Первый «Бренд Хаус» Under Armour предложил профессиональным спортсменам и любителям здорового активного образа жизни коллекцию сезона Осень-Зима 2017.

Сосредоточив свои основные усилия на высоких технологиях и дизайне продуктов, бренд расширяет географию рынков сбыта, что воодушевляет и радует спортсменов по всему миру.

Специализируясь на мужской, женской и детской спортивной экипировке, магазин Under Armour формата Brand House представит актуальную линейку продуктов, которая помогает спортсменам выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом, способствуя достижению лучших результатов во время тренировок и выступлений. С фокусом на инновациях и современном дизайне, магазин Under Armour площадью 230 м2, имеет возможности предоставления лучшего сервиса, а клиенты получают компетентные рекомендации по продуктам, которые соответствуют их уникальным спортивным потребностям.

Under Armour – производитель спортивной экипировки и оборудования, который перевернул понимание образа спортсменов в мировом масштабе. Инновационная продукция бренда, разработанная с целью сделать всех спортсменов лучше, продается по всему миру для атлетов разных уровней подготовки. Платформа Under Armor Connected Fitness™ поддерживает крупнейшее в мире фитнес сообщество благодаря ряду приложений: UA Record, MapMyFitness, Endomondo и MyFitnessPal. Штаб-квартира Under Armour находится в Балтиморе, штат Мэриленд. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте компании www.uabiz.com .

ГКП MD Fashion уже более 10 лет является мультибрендовым дистрибьютором, который развивает и управляет самыми популярными мировыми Fashion и LifeStyle брендами в Украине. В портфель брендов компании входят Tommy Hilfiger, Diesel, G-Star Raw, Gant, Walker, Replay и другие известные бренды. Обладая огромным опытом в сфере розничной торговли и управления брендами, компания постоянно расширяет собственную сеть розничных магазинов, инвестирует в развитие и обучение персонала.

Василий Ломаченко - украинский профессиональный боксер. Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе (до 57,2 кг) и втором полулегком весе (до 59,0 кг). Двукратный чемпион Олимпийских игр (в 2008 и 2012 годах), двукратный чемпион мира (2009, 2011). Чемпион Европы (2008), многократный чемпион Украины, обладатель Кубка Вэла Баркера - наиболее техническому боксеру Олимпиады.

Заслуженный мастер спорта Украины. Самый титулованный украинский боксер.

25 декабря 2016 Василия Ломаченко назван лучшим боксером 2016 по версии HBO и авторитетного боксерского портала World BoxingNews.

В декабря 2017 года ESPN поставил Ломаченко на первом место в своем списке pound for pound, а за ними боксером года Василия назвали в издании BoxingNews 24.

Ломаченко также входит в тройку лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring