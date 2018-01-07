Инъекции тестостерона в 2 раза увеличивают риск возникновения тромбозов

Тестостерон — главный мужской гормон. В результате физиологических изменений, связанных с возрастом или внутренними нарушениями, его уровень может значительно снижаться. Восполнить недостаток гормона позволяют инъекции. Однако недавно ученые пришли к выводу, что уколы тестостерона могут спровоцировать образование тромбов.

Как сообщил портал Testosteron, склад уровня тестостерона может сопровождаться такими симптомами, как снижение полового влечения, повышенная утомляемость, резкие перепады настроения, трудности с набором мышечной массы. Обычно к инъекциям прибегают мужчины, страдающие от эректильной дисфункции.

Исследуя данную группу мужчин, немецкие специалисты во главе с Карлосом Мартинесом пришли к выводу, что инъекции тестостерона на начальном этапе лечения увеличивают риск образования тромбов в легких и нижних конечностях на 63 %. С течением времени опасность проходит, и уже через 6 месяцев риски тромбоза становятся такими же, как и до начала терапии.

В исследовании принимали участие около 19 000 пациентов, которым пришлось столкнуться с проблемой тромбоза. Однако 900 000 мужчин, которые также прибегали к инъекциям тестостерона, избежали подобной участи. Таким образом, в целом можно отметить, что риск закупорки вен у пациентов, прибегающих к лечению тестостероном, ниже среднего уровня.

Подобное исследование проводилось в Великобритании на протяжении 2 лет. Все исследуемые мужчины были поделены на три группы. В первую группу вошли пациенты, которые проходят лечение гормонами тестостерона. Во второй группе были мужчины, которые уже завершили терапию. Третья группа включала пациентов, которые не получали лечения уже более 2 лет. При этом в первой группе показатель развития тромбоза был увеличен на 25 % по сравнению с остальными исследуемыми.

Через полгода эти показатели падали и риск развития закупорки вен становился таким же, как и у двух других групп.

Ранее учеными уже выдвигались предположения относительно того, что инъекции тестостерона могут быть связаны с развитием заболеваний сердца, а также образованием тромбов. Однако на тот момент данные не были подкреплены никакими исследованиями. На сегодняшний день, после того, как специалисты доказали эту взаимосвязь, мужчинам, которым проводится курс гормонотерапии с применением тестостерона, рекомендуется более тщательно следить за своим здоровьем. Сами врачи также должны быть более внимательны к пациентам, особенно на протяжении первых 6 месяцев после начала лечения.

Источник: www.testosteron.com.ua