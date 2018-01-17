Ferrero приобретает кондитерский бизнес Nestlé в США

Ferrero станет третьим по величине производителем в США, подтверждая тем самым свое неуклонное стремление к дальнейшему росту на этом важном и привлекательном рынке.

Ferrero усилит свой портфолио за счет ассортимента знаменитых брендов в сегментах шоколадной продукции и кондитерских изделий на основе сахара.

Ferrero расширит свое присутствие в сегменте хорошо дополняющих ее ассортимент шоколадных батончиков и сезонных продуктов.

ЛЮКСЕМБУРГ – 16 января 2018 г. – Группа Ferrero и ее аффилированные компании (Ferrero) – мировой производитель кондитерских изделий – объявила об окончательном соглашении, согласно которому она приобретает кондитерский бизнес Nestlé в США за $2,8 млрд. В 2016 году выручка компании Nestlé на американском рынке составила порядка $900 млн.

Всего Ferrero приобретёт более 20 американских брендов с богатой историей и большой узнаваемостью, включая такие знаменитые шоколадные бренды, как Butterfinger®, BabyRuth®, 100Grand®, Raisinets®, Wonka®, а также эксклюзивные права на международный бренд шоколада Crunch® и на определенные локальные бренды в США, такие как: SweeTarts®, LaffyTaffy® и Nerds®.

В результате данной сделки компания Ferrero станет третьим по величине производителем на рынке США, где она более всего известна благодаря мятному драже Tic Tac®, конфетам Ferrero Rocher®, ореховой пасте Nutella®, шоколадным брендам Fannie May и Harry London, а также продукции компании Ferrara Candy Company (недавно приобретенной аффилированной компанией Ferrero), в портфолио которой входят бренды Trolli®, Brach’s® и Black Forest® Gummies.

В рамках данной сделки Ferrero приобретет производственные американские предприятия Nestlé’ в городах Блумингтон (штат Индиана), Фрэнклин Парк и Итаска (штат Иллинойс). Все сотрудники продолжат работать в своих офисах в Глендейле (штат Калифорния) и соответственно во всех других действующих офисах, расположенных в штатах Иллинойс и Нью-Джерси.

Председатель правления Группы Ferrero Джованни Ферреро сказал: “Мы очень рады приобретению кондитерского бизнеса Nestlé в США, представленного поистине выдающимися брендами с богатой историей и невероятной узнаваемостью. С учетом недавно приобретенных компаний Fannie May Confections Brands и Ferrara Candy Company, наше присутствие на американском рынке значительно расширится. Эта сделка позволит нам предлагать потребителям больше высококачественных продуктов, среди которых – шоколадные батончики, кондитерские и сезонные продукты на основе сахара, а также даст нам новые возможности для роста на крупнейшем в мире рынке кондитерских изделий. Мы рады приветствовать в Ferrero талантливую команду Nestlé и намерены продолжать дальнейшее инвестирование в развитие всех наших продуктов и брендов на таком стратегически важном и привлекательном для нас рынке.”

“Появление в нашем портфолио таких сильных брендов накладывает на нас дополнительные обязательства перед нашими североамериканскими потребителями - неизменно предоставлять продукцию высочайшего качества,” – отметил Генеральный директор Группы Ferrero Лапо Чивилетти.

Сделка подлежит обычным условиям закрытия и согласований и должна быть полностью завершена к концу первого квартала 2018 года.

В качестве консультантов для Ferrero выступили юридические компании Credit Suisse Securities, Davis Polk and Wardwell LLP и Lazard.



О компании Ferrero

Ferrero была основана в 1946 году в г. Альба (Италия) как семейный бизнес. Сегодня компания, достигнув глобального уровня продаж более 12 млрд долларов, является третьим по величине производителем на мировом рынке шоколадных кондитерских изделий. Продукция Ferrero реализуется более чем в 170 странах мира. Более 30 тыс. сотрудников работают в компаниях Ferrero в 55 странах.

Ferrero вышла на американский рынок в 1969 году, представив освежающие драже Tic Tac® - продукт, ставший иконой в своем сегменте рынка, а затем конфеты Rocher® и ореховую пасту Nutella®. Недавно Ferrero приобрела американскую компанию Fannie May Confections Brands, производителя известных брендов Fannie May и Harry London brands, представленных категориями шоколадных батончиков, конфет и других снеков, а также компанию Ferrara Candy Company, являющуюся лидером в сегменте жевательных резинок и сезонных кондитерских изделий, с брендами Trolli, Brach’s и Black Forest.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Марина Татарская,

Директор по связям с общественностью ЗАО «Ферреро Руссия»

Тел.: +7 495 961 24 00

E-mail: Marina.Tatarskaya@ferrero.com