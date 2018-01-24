Где лечиться в 2018 году?

Почему украинцы выбирают лечение за границей? Что и где лечить в 2018 году? Ответы на эти вопросы дают эксперты платформы для поиска медицинских решений Bookimed.

По данным Букимед, в 2017 году 13% пациентов, которые обратились в поисках лечения за границей, — граждане Украины. Такая цифра объясняется тем, что уровень медицинских услуг и оснащенности клиник Германии, Израиля и даже соседней Польши — существенно выше.

Некоторые процедуры в Украине ограничены законодательством. Пересадку костного мозга, которая является наиболее эффективным лечением рака крови, здесь проводят только детям. Взрослым пациентам приходится ехать за границу.

Похожим образом обстоят дела с трансплантацией органов. За последние 16 лет в Украине проведено всего несколько операций по пересадке сердца. По закону после смерти человека дать разрешение на пересадку могут только его родственники. Но соглашаются на такое крайне редко.

Куда ехать лечиться?

Германия

Медицина Германии – это общепризнанные стандарты качества. Государство контролирует квалификацию врачей, состояние оборудования и уровень сервиса. В страну едут для лечения онкологии, проведения операций на головном и спинном мозге, лечения кардиологических заболеваний без разрезов (с помощью катетера).

Польша

В Польше наиболее востребованы такие направления: пластическая хирургия, стоматология, хирургическое лечение ожирения, лечение бесплодия. Уровень польских клиник близок к европейскому, а цены существенно ниже, чем в Германии.

Израиль

Израиль занял первое место в мире по качеству медицинских услуг и уровню комфорта по данным Международного центра исследований в здравоохранении (IHRC). Здесь проводят лечение онкологических заболеваний, нейрохирургические операции любой сложности, лечение бесплодия и искусственное оплодотворение (ЭКО). В 30% случаев диагноз, поставленный в СНГ, в Израиле не подтверждается.

Турция

Турция входит в ТОП-5 самых востребованных стран для лечения. Она привлекает украинских пациентов лучшим соотношением цены и качества по сравнению с Израилем или Германией. Здесь используют новейшие технологии для лечения онкологии (роботизированная хирургия да Винчи, Кибер-нож). В клиниках проводят трансплантацию костного мозга взрослым и детям (эффективность — 90%), пересадку печени и почек, операции на головном мозге.

Что в итоге?

Исследования Национального института рака показывают, что каждый год в Украине регистрируют более 130 000 случаев онкологии. Еще несколько тысяч человек ежегодно нуждаются в пересадке сердца или печени. Учитывая текущие возможности украинской медицины, тенденция по выезду на лечение за границу будет расти.

Не стоит ориентироваться только на страну. Выбирать необходимо лучшую клинику и профильного специалиста, который найдет индивидуальное решение вашей медицинской проблемы.