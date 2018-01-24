Джамала, "Фокстрот" и партнеры порадовали участников детского конкурса талантов

19 января в Киеве состоялся международный детский конкурс талантов «Tatli Ses-2018».

Концерт впервые после оккупации Крыма организовали крымскотатарские активисты и телеканал ATR, собрав в столице Украины около 100 школьников из Крыма, Херсонской, Львовской, Киевской областей.

В этом году всеукраинский конкурс поменял формат на международный (выступали дети из Вильнюса), а также собрал большое количество единомышленников и партнеров: бренды «Фокстрот», «Сатурн», туристическе агентство «Адам и Ева», столичное кафе «Крым», известная певица Джамала.

По окончании конкурсной и концертной частей праздника, члены жюри определили лучших исполнителей в 8 номинациях конкурса талантов «Tatli Ses-2018».

Со сцены столичного концертного зала «БельЭтаж» лауреатов и победителей поздравила представитель бренда «Фокстрот».«Спасибо, что в этот вечер было так много творчества и настоящих талантов, - обратилась к организаторам и юным артистам пресс-секретарь ГК «Фокстрот» Алевтина Белецкая. - Вы трудитесь, оттачиваете мастерство и делаете мир лучше своим творчеством, а у нас в названии бренда тоже творчество - танец фокстрот, самый сложный, как принято считать, в программе бально-спортивных танцев. Эта философия родственных душ объясняет нашу поддержку талантливых детей и объединила всех сегодня вечером».

Нашел свою хозяйку и специальный приз от Джамалы: профессиональный виниловый проигрыватель и альбом «Подих» с автографом получила Мавиле Эдемова.

- Я очень рада, что крымскотатарская песня не перестает звучать и появляется очень много талантливых исполнителей! Поздравляю с победой! Желаю дальнейших успехов, творчества, воплощения всех мечтаний и удачи!» – написала Джамала.

Телевизионная версия концерта «Tatli Ses-2018» планируется к эфиру в последний выходные февраля на телеканале ATR.