Система "Умный дом" в ЖК корпорации "Укрбуд"

Среди большого количества столичных застройщиков повышенного внимания заслуживает корпорация «Укрбуд». Это государственная структура, которая успешно развивается на рынке киевской недвижимости с 1991 года. На момент распада Советского Союза компания стала «наследником» Министерства строительства УССР, но в условиях кризисного состояния экономики не смогла занять лидирующие позиции.

Секреты процветания «Укрбуд»

На сегодняшний день ситуация изменилась коренным образом. Корпорация не только успешно развивается, но и делит лидирующие позиции на столичном рынке недвижимости с таким «монстром», как «Киевгорстрой». Только за последние 5 лет под логотипом «Укрбуд» были введены в эксплуатацию около 50 ЖК в различных районах Киева. В чём же секрет успеха?

Возможно, доверие к застройщику вызвал госстатус? Да, отчасти этот показатель влияет на покупательную способность населения. Украинцы действительно больше доверяют государственным компаниям. Хотя в случае с «Укрбуд» основной источник финансирования – частные инвесторы. Причём в роли главных плательщиков выступают будущие владельцы квартир. Более 90% собственников жилья приобретают недвижимость на этапе строительства. Это позволяет гарантировать высокую рентабельность объекта и своевременную сдачу в эксплуатацию.

Ещё одним преимуществом, которым выделяется «Укрбуд», является кирпичное строительство. В 2012 году корпорация взяла под контроль недостроенный объект. За полгода закончила строительство дома и ещё за три месяца успешно продала все квартиры. Повышенный спрос на жильё в домах из кирпича коренным образом изменил стратегию развития корпорации.

Главная «фишка» надёжного застройщика

Наряду с безупречной репутацией и демократичной стоимостью жилья, покупателей привлекают конкурентные отличия. При выборе многие инвесторы интересуются, чем «Укрбуд» отличается от прочих столичных участников рынка недвижимости. Корпорации есть чем похвастаться в этом вопросе.

Согласно плану реализации объектов недвижимости, до 2020 года в 19 ЖК корпорации должна быть внедрена уникальная система «умный дом». Это инновационная разработка для управления и контроля техникой и инженерией в квартире. Прогрессивная система предназначена для обеспечения безопасности и планирования расходов энергоносителей, водопотребления и проч.

Smart house перестаёт восприниматься как «игрушка», обеспечивающая жизнедеятельность в домах и квартирах представителей элиты. Сегодня эта система становится неотъемлемой частью повседневного быта. Руководствуясь опросом компании Tech Trends, в 2018 и последующие годы чаще всего люди будут использовать такие новомодные разработки, как «умный дом», автономные машины, онлайн-платежи, смарт-часы, различные трекеры и проч.

Уже 36% потенциальных покупателей недвижимости контролируют технику и системы в доме при помощи персональных устройств (смартфона, планшета или ПК). Основные цели такого внедрения:

• обеспечение безопасности в доме;

• экономия средств путём минимизации потребления коммунальных услуг;

• поддержание оптимального микроклимата в доме и проч.

Следовательно, внедрение системы «умный дом» – это следующий этап развития объектов недвижимости. Конкуренция среди застройщиков подталкивает предпринимать активные действия, поэтому корпорация уже внедряет уникальные стартапы.