Издательство Книголав вместе с креативным агентством Green Penguin презентуют уникальный для Украины проект "Книга-Путешествие.Украина"

Презентация книги состоится 31-го января, в среду, по адресу ул. Набережно-Луговая, 8, в творческом пространстве IZONE (первый этаж). Начало – в 18:30.

Подробнее: https://www.facebook.com/events/1814691352167843/

На мероприятии будет представлен проект национального масштаба, во время создания которого были привлечены эксперты из разных отраслей и создано 30 карт украинских городов и областей в авторских иллюстрациях — это 1200 чрезвычайных открытий об Украине:

327 личностей, которые вдохновляют

232 чуда природы

224 исторических событий

135 культурных феноменов

129 архитектурных шедевров

78 выдающихся изобретений и открытий

75 экономических и промышленных объектов

Перед началом презентации гостей угостят аутентичными наливками «Последней баррикады» и предложат сделать фотографии в фотозоне.

Ведущей вечера будет Маричка Падалко (1+1, ТСН). В программе — знакомство с проектом, интеллектуальная викторина, автограф-сессии с участием авторов и звезд книги, а также благотворительный аукцион. Также на презентации можно будет приобрести книгу по специальной акционной цене - 350 грн. Среди гостей презентации будут журналисты, селебритиз и известные политики. Партнерами мероприятия выступают крупнейший энергетический холдинг Украины ДТЭК, Природная минеральная вода «Моршинская» и ОККО. Угощает Борисов Catering.

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#книголав — украинское издательство, работающее с лучшей современной литературой и создает новые возможности для читателей и авторов. Мы разные, но каждому из нас не безразлично, на какое дело тратить жизнь, во что верить и что читать. И нам не все равно, что сделаешь ты после того, как прочитаешь нашу книжку.

Наша миссия заключается в том, что мы издаем книгу, ее читают тысячи людей, люди меняются сами и меняют мир вокруг себя. Вот почему мы так придирчиво выбираем книги, а затем продвигаем их, как сумасшедшие.

Если мудрую мысль или интересную идею никому не показывать, она ничего не изменит.

Мы верим в то, что в нашей стране можно делать по-настоящему крутые вещи. И уже через несколько лет «Сделано в Украине» станет нормой качества.

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Green Penguin — это креативное агентство с 11-летним опытом работы в медиа. Мы создаем и продюсируем истории для тех, кто хочет верить в себя, менять мир вокруг и развиваться. Каждая история для нас — это яркий нарратив, реальные события, невероятные инсайты, волшебные и концептуальные иллюстрации и функциональный дизайн. Мы — «зеленые пингвины», экзотические для нынешнего бизнес-климата, ведь не ищем клиентов, мы ищем идеи, о которых стоит говорить — и только так мы можем быть искренними и успешными.