На канале Бигуди стартует популярный индийский сериал "Я говорю - Да!"

Настоящие страсти сериала «Я говорю - Да!» зрители смогут увидеть на канале Бигуди ежедневно начиная с 29 января в 19:30.

29 января в 19:30 на канале Бигуди стартует показ известной индийской драмы «Я говорю - Да!». Это трогательная история про искреннюю любовь, мужество и препятствия судьбы.

Сериал создан студией 4 Lions Films и сначала транслировался на индийском телеканале Zee TV, где имел большую популярность, начиная с 2012 года. Драма «Я говорю - Да!» на украинском телевидении будет показана впервые.

В центре сюжета два брата, две совершенно разные личности: старший Асад - консервативный и ответственный, а младший Айян - веселый и легкомысленный. Судьба распорядилась так, что их семья разделилась и они оказались по разные стороны баррикад. Как оказалось, ничто не может их разлучить: ни расстояние, ни враги, ни обстоятельства. Но фортуна решила иначе и поставила между ними девушку невероятной красоты по имени Зоя.

«Успех турецких сериалов среди украинского зрителя нас вдохновил на приобретение индийского продукта. Как и турецкий, кинематограф Индии зрелищный. Каждая серия довольно эмоциональная, впечатляющая и имеет хорошую картинку. Драма с душевными переживаниями, которая заканчивается хэппи-эндом присуща только индийскому кино. Надеемся, зрителям Бигуди сериал придется по вкусу», - комментирует Иванна Найда, генеральный продюсер канала Бигуди.

Настоящие страсти сериала «Я говорю - Да!» зрители смогут увидеть на канале Бигуди ежедневно начиная с 29 января в 19:30. Повтор на следующий день в 13:30.