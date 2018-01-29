"Фокстрот" откроет в новом формате до 40 магазинов в 2018 году

13:50, 29 января 2018
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Торговая сеть «Фокстрот» презентовала новый формат магазинов в столичном ТЦ «ГородОК» (общая площадь первого магазина в новом формате 1443 кв. м., торговая - 1340 кв. м). Оценить задумку пригласили партнеров, представителей мировых брендов - TEFAL, MOULINEX, Philips, Samsung, DELONGHI, LG, Gorenje, Electrolux, Bosch.

С приветственным словом к участникам презентации обратился исполнительный директор Вячеслав Поврозник, который так объяснил новую концепцию формата: "Сегодня покупатель подходит взвешенно к покупке: ориентируется сначала на цену, потом на бренд, качество и впечатление (эмоцию). Поэтому, чтобы покупка была понятной потребителю, мы создали в торговом зале специальные секторы, где собрали весь микс ожиданий молодежной аудитории и опытного покупателя. В наших планах на этот год - модернизировать все магазины-флагманы, а это более 40 магазинов. Со следующего месяца начнем обновлять первые магазины».

Знакомство гостей с новым форматом провели руководители продуктовых категорий сети "Фокстрот", которые рассказали об особенностях продуктовых секторов магазина. Ведь уже по широкому входу в магазин видно специальные элементы зонирования. В торговом зале работают удобные сервисные зоны ("Кассы", "Кредиты", "Выдача интернет-заказов", "Экстра-сервис"), представлены инновационные направления компании «Умный дом», «Мастер-шеф» и другие.

«В «Фокстроте» нового формата мы продумали, как доступно и качественно представить товар покупателю - тем самым мы формируем его запрос на покупку, информируем о новациях рынка, - пояснила коммерческий директор ТМ «Фокстрот» Татьяна Моисеенко, как новый формат повлияет на результативность магазинов. - Совместно с нашими партнерами-поставщиками мы сделали категорийные сектора, которые позволяют качественно информировать клиента о технических особенностях товара, а значит увеличивать продажи».

В магазине реализованы проекты категорийного менеджмента от партнеров: по кофе-машинам, зонам красоты, утюгам и кухонным приборам, используемым при проведении мастер-классов для покупателей. Специально для геймеров создана отдельная зона, где будут проводиться мастер-классы и автограф-сессии лучших украинских киберспортсменов. В зале также находится VR-сектор - зона виртуальной реальности с возможностью демонстрации и тестирования.

Магазин является современным в презентации товаров "Диджитал-категорий", в то же время уютным и теплым в категории «Техника для дома». Освещение спроектировано таким образом, что подчеркивает особенности и цвет товара: цифровые категории освещает белый акцентный свет, бытовые - теплый домашний. Островком света является beauty-зона, где предлагается мелкая бытовая техника: бритвы, фены, плойки, представлены инновационные продукты бренда. А в зоне «Мастер-шеф» специально от Kenwood уже проводятся мастер-классы от известных поваров Украины, где покупатели могут попробовать самостоятельно готовить с техникой бренда.

Новый формат интересен для разновозрастных покупателей. Логическим является вынесение характеристик товара непосредственно над товарной полкой, что дает возможность покупателю самостоятельно получить информацию об особенностях ассортимента.

Философию формирования и содержание лояльности потребителя в обновленных "Фокстротах" объяснил директор по маркетингу Алексей Филановский: «Критерий, по которому Украина стоит наравне со всеми другими странами, - это требовательность клиента. Украинский потребитель хочет высокого качества товара, который им поставляют наши партнеры-мировые производители техники, точно такая же требовательность предъявляется и к качеству ритейла. Поэтому сегодня - еще один день в совершенствовании «Фокстрота», и таких дней должно быть 365 в году, чтобы «Фокстрот» стал образцом ритейла в Украине, чтобы клиенты говорили: «Я хочу, чтобы меня обслуживали, как в «Фокстроте». Это мечта всего нашего коллектива».

Справка. По состоянию на декабрь 2017 года в Украине насчитывается 160 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 90 областных и районных центрах Украины, при этом их торговая площадь составляет около 151 000 кв. м. Количество участников «ФОКС клуба» на ноябрь 2017 составляет 6,75 млн покупателей.

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