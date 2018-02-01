Алена Дегрик об участии компании LeoGaming в iForum 2018

Стало известно, что ФК «Леогейминг Пей», директором которой является Алена Дегрик, станет главным спонсором крупнейшего мероприятия iForum 2018.

Десятая, юбилейная конференция назначена на 25 апреля 2018 года. Местом, где соберутся бизнесмены, чья деятельность неразрывно связана с IT-сферой, выбран Международный выставочный центр.

Как сказала Алена Дегрик (Альона Дегрік), мероприятие освещает важные для интернет-деятелей вопросы: бизнес и стартапы в сети, передовые технологии, реклама и продвижение, киберспорт. Для ФК «Леогейминг Пей» участие в крупномасштабном мероприятии не является дебютным. Компания спонсирует форум уже в шестой раз, что говорит об ее безупречной репутации и высоком статусе на украинском и международном рынках.

Конференция iForum включает лекционную и выставочную часть. На интерактивных стендах участники мероприятия могут встретиться с представителями украинских компаний, лидирующих в области электронной коммерции. Алена Дегрик сообщает, что LeoGaming также представит собственный стенд, где пройдет презентация инновационных решений компании в сегменте e-commerce. Данная информация особенно актуальна для создателей и разработчиков онлайн-игр, которые являются основными партнерами процессинговой компании.

По мнению Алены Дегрик, проведение презентации будет полезно и для развития LeoGaming – мероприятие позволит охватить большую часть целевой аудитории.

Алена Дегрик (Альона Дегрік) пока не прокомментировала, будут ли представители ФК «Леогейминг Пей» выступать на конференции с докладами.

ФК «Леогейминг Пей» – финансовая компания группы «компаний LeoGaming», которая осуществляет безопасное зачисление средств на игровые счета пользователей онлайн-игр и систем онлайн-платежей на выгодных условиях. Международная компания обеспечивает доступность расчетов в любом терминале, что делает ее лидером в сфере обслуживания игровых сервисов.