Алена Дегрик об участии компании LeoGaming в iForum 2018

14:17, 01 февраля 2018
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Десятая, юбилейная конференция назначена на 25 апреля 2018 года. Местом, где соберутся бизнесмены, чья деятельность неразрывно связана с IT-сферой, выбран Международный выставочный центр.

Как сказала Алена Дегрик (Альона Дегрік), мероприятие освещает важные для интернет-деятелей вопросы:  бизнес и стартапы в сети, передовые технологии, реклама и продвижение, киберспорт. Для ФК «Леогейминг Пей» участие в крупномасштабном мероприятии не является дебютным. Компания спонсирует форум уже в шестой раз, что говорит об ее безупречной репутации и высоком статусе на украинском и международном рынках.

Конференция iForum включает лекционную и выставочную часть. На интерактивных стендах участники мероприятия могут встретиться с представителями украинских компаний, лидирующих в области электронной коммерции. Алена Дегрик сообщает, что LeoGaming также представит собственный стенд, где пройдет презентация инновационных решений компании в сегменте e-commerce. Данная информация особенно актуальна для создателей и разработчиков онлайн-игр, которые являются основными партнерами процессинговой компании.

По мнению Алены Дегрик, проведение презентации будет полезно и для развития LeoGaming – мероприятие позволит охватить большую часть целевой аудитории.

Алена Дегрик (Альона Дегрік) пока не прокомментировала, будут ли представители ФК «Леогейминг Пей» выступать на конференции с докладами.

ФК «Леогейминг Пей» – финансовая компания группы «компаний LeoGaming», которая осуществляет безопасное зачисление средств на игровые счета пользователей онлайн-игр и систем онлайн-платежей на выгодных условиях. Международная компания обеспечивает доступность расчетов в любом терминале, что делает ее лидером в сфере обслуживания игровых сервисов.

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