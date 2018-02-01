В Киеве презентовали уникальную современную книгу об Украине

1200 фактов в одном проекте

31 января в креативном пространстве IZONE состоялась масштабная презентация национального проекта «Книга-мандрівка. Україна». Книжка реализована издательством #книголав и командой креативного агентства Green Penguin.

Проект вместил 1200 непересекающихся фактов об Украине и украинцах. Формат книги особый — не справочник и не учебник. Это карта-рассказ, на которой указаны интересные историко-географические и статистические факты о стране в авторских иллюстрациях. К ее созданию привлекли экспертов из разных областей, а также подготовили уникальные карты украинских городов и областей в авторских иллюстрациях. Книга построена так, что интересная и взрослым, и детям.

«Книга-мандрівка. Україна» — крупноформатное издание, где каждая область Украины представлена иллюстрированной картой, полной интересных, важных, но часто малоизвестных фактов о каждом крае. Под одной обложкой собрано 30 красочно иллюстрированных карт: Украина, Киев, Львов, Одесса, Харьков, 24 области и Крым. Личности, которые вдохновляют, чудеса природы, исторические события, культурные феномены, архитектурные шедевры, выдающиеся изобретения и экономические объекты.

«Идея создать эту книгу родилась несколько лет назад: слишком многое изменилось в жизни страны, и мы не могли быть в стороне. Революция достоинства выразила готовность каждого строить новую Украину, создавать ее новый имидж независимого, сильного и перспективного государства, которому есть что сказать миру», — комментирует автор и соучредитель агентства Green Penguin Ирина Тараненко.

«Украине действительно не хватало такого классного проекта — о нас, но без подсолнухов и шаровар, и о том, насколько крутая и удивительная наша страна, как много у нас интересных мест, кроме Одессы и Львова. Эта книга — прекрасная возможность рассказать ребенку или узнать самому о нашей истории, возможности, мифы и причины для гордости», — рассказывает Светлана Павелецкая, партнер издательства #книголав.

Презентацию книги посетили сотни поклонников проекта и украинские селебрити. Среди которых были: ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров, лидер группы «Друга ріка» Валерий Харчишин, вокалист группы «O.Torvald» и представитель Украины на конкурсе «Евровидение-2017» Женя Галич, актеры популярного сериала «Школа» Алена Курта и Янина Андреева, фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя, актер Остап Ступка, певица Маричка Яремчук, ведущий и актер Юрий Горбунов.

Угощение для гостей приготовил Borysov Catering. Партнеры проекта: энергетическая компания ДТЭК, природная минеральная вода «Моршинская», сеть АЗК ОККО (и паназиатский ресторан Meiwei).

Больше о книге можно узнать на официальном сайте проекта «Книга-мандрівка. Україна» и на странице в Facebook.

Приобрести «Книгу-мандрівку. Україна» можно в магазинах Украины и в интернет-магазинах.