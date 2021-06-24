Этот день известен в народе как день Варнавы, Варфоломей и Варнава, Варнава Земляничник.

Православная церковь 24 июня вспоминает апостолов Варфоломея и Варнаву. Сегодняшний народный праздник посвящен этим двум святым. Варфоломей был одним из двенадцати учеников Иисуса и умер мученической смертью. Варнава проповедовал божье слово на острове Крит.

Покровителя этого дня Варнаву назвали "земляничником", поскольку в это время доспевает одноименная ягода. В этот день запрещено рвать траву и дикие цветы, иначе можно навлечь на себя злые силы. Считалось, что зло прячется в высокой траве и превращает целебные травы в ядовитые.

Читайте такжеПолнолуние в Козероге 24 июня: в чем его особенность и как оно повлияет на людейС 24 июня по 7 июля наступают "русалочьи дни", которые завершаются праздником Ивана Купала. Считается, что все обряды и гадания в этот период очень точные. Супруги в ночь 24 июня с помощью гаданий узнают, не изменяет ли им муж.

Погодные приметы 24 июня

Земляника покраснела к этому дню - к хорошему урожаю ягод этим летом.

Душное утро - к непогоде.

Если пчелы сегодня сидят в ульях весь день - скоро будут дожди.

Гроза и гром в этот день предвещают затяжное ненастье.

Туман стелется по воде - значит, будет много грибов.

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Автор: Екатерина Пулатова