Какой сегодня народный праздник / фото ua.depositphotos.com

Православная церковь 25 июня вспоминает святого Петра Афонского. Он родился в Греции, в молодости был военным. Во время войны с сирийцами он попал в плен и начал вести праведную жизнь в тюрьме: поститься и усердно молиться. После освобождения стал монахом и уединился на Святой горе Афон.

По народным верованиям именно этот день считался самым длинным в году. Наши предки говорили, что после 25 июня "солнце на зиму поворачивает". Солнце очень почитали и крестились, глядя на него. В день Петра Солнцеворота поднимались на гору и славили солнце, просили больше ясных дней и хорошего урожая.

25 июня обязательно ходили на рыбалку и варили уху. Чаще всего готовили карпа, окуня, судака, красноперку. Также в этот день сеяли поздние овощи, пололи пшеницу, вырывали сорняки. 

Приметы погоды 25 июня

  • Много белок в саду и лесу - к дождливому году.
  • Туман и роса вечером предвещают хорошую погоду в ближайшие дни.
  • Ласточки высоко летают - к дождю.
  • Если тучи в этот день белоснежные, то возможен град.

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Автор: Екатерина Пулатова