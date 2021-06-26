Этот день в народе имеет названия Акулина-гречишница, Акулина – черные гречихи, Акулина – задери хвосты.

26 июня православная церковь почитает память великомученицы Акилины. В возрасте 12 лет её казнили за веру в Христа во время гонений на верующих. На Руси святую считали покровительницей гречихи. Считалось, что в этот день следует собрать пучок гречихи и поставить дома у иконы.

26 июня из зерен гречихи - гречки - варили кашу на молоке и масле. С гречкой готовили пироги и оладьи. Остатки каши раздавали нищим и голодным. Кашей также угощали конюхов и пастухов.

Наши предки считали, что в этот день особенно буйствуют оводы, шмели и слепни. Насекомые мучают скот. По преданиям, 26 июня нельзя доить коз и коров - их молоко считается отравленным в этот день. Также не стоит сажать огурцы сегодня, иначе они уродятся кривые.

Приметы погоды 26 июня

Если сегодня летают крупные оводы - будет хороший урожай зерна.

Пчелы с раннего утра покинули улей - к хорошему урожаю.

Много паутины в этот день предвещает сухую погоду.

Появилась радуга на западе - к ветряной погоде.

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Автор: Екатерина Пулатова