«Елисей Гречкосей» - такое название получил праздник сегодня, благодаря святому Елисею. Он был учеником пророка Илии. В тот день, когда Илия должен был отправляться на небо, появилась огненная колесница и забрала его. А после с неба упал плащ пророка, который Елисей и подобрал. Таким образом, притронувшись к одеянию Илии, ученик получил дар исцеления и совершил много чудес за свою жизнь.
Елисеев день - дата, когда наши предки продолжали засевать гречку и читали заклинания над крапивой, чтобы приблизить дожди. Также внимательно следили за природой, чтобы понять, какую погоду ждать в ближайшие дни.
Очень трепетно они относились к гречихе, говорили: «Гречневая каша - матушка наша, а хлеб ржаной - отец родной». Традиция выращивать гречку пошла со времен Киевской Руси. В то время её выращиванием занимались, в основном, греческие монахи. Отсюда и название хлебной культуры.
27 июня приметы по погоде
Пращуры ориентировались на природные явления и обретали свои знаковые моменты:
- Дождливый Елесеев день обещал непогоду в течение следующих семи суток.
- Солнце, выглянувшее из-за облаков, обещало сухую и ясную погоду. Это означало, что получится убрать сено.
- Длительные засушливые дни плохо влияли на восходы, поэтому предки заклинали крапиву. Они секли жгучую траву и верили в то, что её огонь подожжет небеса, а они в ответ пошлют на землю дожди.
Читайте такжеПетров пост в 2021 году: что можно и запрещено есть, питание по днямТакже на Елисея было принято освящать новые одеяния, чтобы изгнать энергетику предыдущего владельца. Пращуры считали, что любой предмет «помнит» того, кто его носил или делал. Поэтому одежду нужно «очистить», тогда она принесет только счастье и благополучие. Касалось это только тех вещей, которые были приобретены после Нового Года и надеты максимум трижды. Если же у человека имелся какой-то предмет гардероба, в котором он чувствовал себя неуютно, обряд над такой одеждой проводили обязательно.
27 июня народные приметы и поверья
- Начинает цвести липа.
- Северо-западный ветер – к дождю и ненастью. Ветер с востока – к болезням.
- Петух трясет головой, поет некстати – погода испортится.
- Коршуны в небе парят – к ясному дню.
- Лягушки прыгают на суше – к дождю.
- На небе сполохи заиграли – к перемене погоды.
- Кони ржут – будет добрый овес.
- Сова начинает яйца откладывать – в ближайшее время будут идти дожди.
- Утки притихли – будет гроза.
- В полдень появились большие черные облака – к вечеру ожидаются осадки.
- Зяблик звонко поет – к хорошей погоде.
- Звезды блестящими кажутся – к жаре, мерцают сильно – к грозе, падают – к ветру.
- Стрекозы громче обычного стрекочут – жди ненастья.
- Сон с 26 на 27 июня, скорее всего, пустой. Сновидение, увиденное днем 27 июня, вещее. В нём вы видели своего врага.
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