Этот день в народе имеет названия "‎‎Елисей Гречкосей"‎, "‎‎Елесеев День"‎, "‎‎Елесей - по колено в овсе"‎

«‎Елисей Гречкосей»‎ - такое название получил праздник сегодня, благодаря святому Елисею. Он был учеником пророка Илии. В тот день, когда Илия должен был отправляться на небо, появилась огненная колесница и забрала его. А после с неба упал плащ пророка, который Елисей и подобрал. Таким образом, притронувшись к одеянию Илии, ученик получил дар исцеления и совершил много чудес за свою жизнь.

Елисеев день - дата, когда наши предки продолжали засевать гречку и читали заклинания над крапивой, чтобы приблизить дожди. Также внимательно следили за природой, чтобы понять, какую погоду ждать в ближайшие дни.

Очень трепетно они относились к гречихе, говорили: «‎Гречневая каша - матушка наша, а хлеб ржаной - отец родной». Традиция выращивать гречку пошла со времен Киевской Руси. В то время её выращиванием занимались, в основном, греческие монахи. Отсюда и название хлебной культуры.

27 июня приметы по погоде

Пращуры ориентировались на природные явления и обретали свои знаковые моменты:

Дождливый Елесеев день обещал непогоду в течение следующих семи суток.

Солнце, выглянувшее из-за облаков, обещало сухую и ясную погоду. Это означало, что получится убрать сено.

Длительные засушливые дни плохо влияли на восходы, поэтому предки заклинали крапиву. Они секли жгучую траву и верили в то, что её огонь подожжет небеса, а они в ответ пошлют на землю дожди.

Читайте такжеПетров пост в 2021 году: что можно и запрещено есть, питание по днямТакже на Елисея было принято освящать новые одеяния, чтобы изгнать энергетику предыдущего владельца. Пращуры считали, что любой предмет «‎помнит» того, кто его носил или делал. Поэтому одежду нужно «‎очистить», тогда она принесет только счастье и благополучие. Касалось это только тех вещей, которые были приобретены после Нового Года и надеты максимум трижды. Если же у человека имелся какой-то предмет гардероба, в котором он чувствовал себя неуютно, обряд над такой одеждой проводили обязательно.

27 июня народные приметы и поверья

Начинает цвести липа.

Северо-западный ветер – к дождю и ненастью. Ветер с востока – к болезням.

Петух трясет головой, поет некстати – погода испортится.

Коршуны в небе парят – к ясному дню.

Лягушки прыгают на суше – к дождю.

На небе сполохи заиграли – к перемене погоды.

Кони ржут – будет добрый овес.

Сова начинает яйца откладывать – в ближайшее время будут идти дожди.

Утки притихли – будет гроза.

В полдень появились большие черные облака – к вечеру ожидаются осадки.

Зяблик звонко поет – к хорошей погоде.

Звезды блестящими кажутся – к жаре, мерцают сильно – к грозе, падают – к ветру.

Стрекозы громче обычного стрекочут – жди ненастья.

Сон с 26 на 27 июня, скорее всего, пустой. Сновидение, увиденное днем 27 июня, вещее. В нём вы видели своего врага.

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Автор: Кристина Кащавцева