28 июня праздник / фото ua.depositphotos.com
Православная церковь 28 июня вспоминает пророка Амоса, мучеников Вита, Модеста и мученицу Кирскентию. Святой Амос известен как обличитель ростовщиков, мошенников и нечестных судей. Многие его проповеди стали частью Библии.
С 28 июня перестают сеять хлеб. Считается, что после этого дня он уже не взойдет. Селяне в этот день отгоняли скот подальше от огорода, чтобы он не ел всходы. Считается, что объевшаяся зерна корова быстро умрет. В этот день молятся святому Модесту о покровительстве скота и защите от болезней.
Приметы погоды 28 июня
- Перистые облака в этот день предвещают дожди в ближайшие два дня.
- Коты и собаки беспокойно себя ведут - к непогоде.
- Кузнечики громко стрекочут - к дождю.
- Частые туманы - к осадкам.
- Желтые облака на закате означают дождь на следующий день.
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