В народе этот день получил названия День Фита и Амоса, Фит, Вит, Модест, Амос.

Православная церковь 28 июня вспоминает пророка Амоса, мучеников Вита, Модеста и мученицу Кирскентию. Святой Амос известен как обличитель ростовщиков, мошенников и нечестных судей. Многие его проповеди стали частью Библии.

С 28 июня перестают сеять хлеб. Считается, что после этого дня он уже не взойдет. Селяне в этот день отгоняли скот подальше от огорода, чтобы он не ел всходы. Считается, что объевшаяся зерна корова быстро умрет. В этот день молятся святому Модесту о покровительстве скота и защите от болезней.

Приметы погоды 28 июня

Перистые облака в этот день предвещают дожди в ближайшие два дня.

Коты и собаки беспокойно себя ведут - к непогоде.

Кузнечики громко стрекочут - к дождю.

Частые туманы - к осадкам.

Желтые облака на закате означают дождь на следующий день.

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Автор: Екатерина Пулатова