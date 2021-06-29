Сегодня православная церковь почитает трех святых с именем Тихон: кипрского святителя Тихона, московского отшельника Тихона Медынского и преподобного Тихона Луховского. На Руси имя Тихон связывали со словом "тишина". Считается, что в этот день затихают певчие птицы кроме кукушек и соловьев.
29 июня устраивали пир для тружеников, которые помогали работать на огороде. Их угощали обедом и вином, а после пира устраивали танцы. В этот день устраивают посев позднего ярового хлеба. Сегодня можно читать молитву от головной боли. 29 июня нельзя трогать птенцов любых птиц.
Погодные приметы 29 июня
- Одуванчики и гвоздики закрыли цветы - к дождям.
- Ранняя роса предвещает ясный день без осадков.
- Кузнечики затихли сегодня - к скорому ненастью.
- Если папоротник с утра свернул листья, то скоро будут дожди.
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