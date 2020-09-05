Пляжный сезон подходит к концу и если вы планируете отпуск, хорошей идеей будет отправиться в горы. Украинские блогеры подготовили серию видео, где покажут интересные и бюджетные направления для отдыха в Карпатах.

«Это прекрасные места… Среди них есть туристические, а есть отдалённые и очень романтичные», - делится девушка-блогер.

Авторы рассказали где в Карпатах искать жилье за 225 грн, где простые, а где более сложные пешеходные маршруты, откуда отправляться на рафтинг, где арендовать джипы и квадроциклы, а куда лучше ехать в романтическое путешествие. Первое видео из серии уже доступно на канале KOLESAEDUT:

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Автор: УНИАН