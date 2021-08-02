Неожиданно в этом рейтинге оказались мечтательные Рыбы.

Астрологи составили рейтинг среди знаков Зодиака, которые в трудную минуту никогда от вас не отвернутся.

Рак

Семейные Раки очень добры к своим родным и близким. Порой они могут показаться надоедливыми, но все потому что ими овладевает чувство опеки и защиты. Они преданные, поэтому тех, кем они дорожат, никогда не оставят.

Рыбы

Рыбы - это достаточно эмоциональный знак Зодиака, которые способен прочувствовать все до мелочей. Ради своих близких они готовы буквально на все. Особенно, если им грозит опасность.

Лев

Этот знак Зодиака умеет вдохновлять других на свершение каких-то поступков. Также они очень щедры и всегда готовы прийти на помощь. Несмотря на всю их гордость, они верные и стремятся всем доказать свою ценность.

Овен

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, открыты к людям и к миру в целом. Эти люди сразу показывают свои намерения и отступать не будут, если человек им действительно дорог. Для своих близких они хотят всего самого лучшего.

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Дева

Девы имеют большое сердце, которое легко ранить. Поэтому часто они скрывают свои истинные чувства под критикой и закрытостью. При этом представители данного знака сделают для любимого человека или друга что угодно.

Козерог

Козероги чаще всего скрывают свои эмоции, потому что бояться, что им сделают больно. Из-за этого люди часто не понимают их истинного отношения к себе и опасаются. Но несмотря на это Козероги ради своих близких готовы буквально на все, хоть и тайно. Они всегда будут оказывать им непоколебимую поддержку.

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Автор: Диана Могилевич