Среди всех знаков Зодиака самыми токсичными являются только шесть.

Астрологи назвали знаки Зодиака, с которыми невозможно находиться в отношениях.

Рыбы

Этот знак Зодиака часто входит в роль жертвы, чтобы все окружающие испытывали чувство вины и жалости. Порой это доходит до такого уровня, что общаться с ними просто невозможно.

Скорпион

Скорпионы любят быть в центре внимания, поэтому чтобы не делиться им с другими, они настраивают людей друг против друга. Это самые настоящие интриганы, которые способны сделать человека максимально несчастным.

Дева

Девы достаточно завистливые, при чем иногда это качество достигает пика. Они начинают критиковать людей, обижать и даже могут нанести удар.

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Телец

Больная тема Тельцов - это деньги. Если им приходится с ними расставаться, то бури негатива не избежать. Поэтому астрологи рекомендуют не связывать себя финансовыми вопросами с представителем этого знака Зодиака.

Овен

Овны обожают скандалы, поэтому повод находят очень быстро. Им вовсе не важно, что это может быть пустяк. Главное, раздуть из мухи слона, да так, чтобы все вокруг об этом знали.

Рак

Это очень эмоциональный знак Зодиака, который принимает все близко к сердцу. Самоедство, жалость к себе, негатив по отношению к окружающим, бесконечные обиды - все это Рак носит в себе, передавая тревожное напряжение близким людям.

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Автор: Диана Могилевич