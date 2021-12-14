Её проведение в декабре становится символичным подведением итогов года для индустрии, а для финтех-стартапов - возможностью рассказать о себе на аудиторию, насчитывающую в этом году более 1150 оффлайн и 2000 онлайн зрителей и найти поддержку среди более 40 спикеров.

Выступления были наполнены идеями касательно дальнейшего вектора развития финтех рынка, текущими трендами и кейсами их использования.

Из презентаций экспертов и дискуссий панелистов можно выделить следующие мысли:

Рынок финансов находится в шаге от значительных изменений. Дальнейшее развитие предусматривает синергию финтехов с банками, в которых финтехи ​​будут отвечать за маркетинг и разработку продукта, а банки - за комплаенс, безопасность и кредитование.

Постепенно произойдет переход на 100% цифровые операции, а финансовые услуги будут неотъемлемой частью обыденности, поэтому переводы в мессенджерах или с помощью цифровых очков станут новой нормой.

Касательно рынка Украины своими планами поделились ведущие компании:

Глава Укрпочты Игорь Смелянский отметил, что почтовый оператор станет one stop shop для всех услуг, но не будет конкурировать с банками.

Райффайзен Банк сообщил об активной работе по созданию собственной экосистемы на открытых АРI.

Финансовая группа "ТАС" совместно с белорусскими партнерами и компанией MyCredit работают над продуктом для рынка автомобильного лизинга, а также вместе с McKinsey запускают BNPL-проект Ocean.Me.

В рамках конференції гості мали можливість познайомитись не лише з провідними ринковими компаніями, а ще й з фінтех-стартапами, що були представлені на Алеї стартапів та брали участь у пітчингу. Членами журі було відзначено три переможці: elKYC, Agrifinance Online та Vkursi Zemli.

"Хоча пандемія внесла деякі корегування у наш спосіб життя: COVID-сертифікати, карантинні обмеження, на ринок фінтеху COVID-19 мав позитивний вплив. І протягом конференції ми почули яких результатів досягли компаній та зазирнули у майбутнє фінансового світу, яке вже заходить в межі цифрових метавсесвітів" - зазначив Голова правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній Ростислав Дюк.

Конференція відбулась за підтримки Генерального партнера – Mastercard, Fintech Ecosystem партнера - Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у партнерстві з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO) та Фондом ефективного врядування Уряду Великої Британії в Україні (GGF), технологічних партнерів - Cloudera та АM-BITS, банків-партнерів - ПУМБ та Райффайзен Банк, Startup Alley партнера - N1, фінтех партнера - МПС LEO, інфраструктурного партнера - TietoEVRY, транзакційного партнера IBOX Bank та інших.

Автор: Григорий Бондарь