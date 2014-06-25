Как дешевле отдохнуть этим летом

Многие наши сограждане подбирают альтернативные направления для отпуска, но наиболее актуальным фактором в этом году является стоимость путешествия.

Для самостоятельных путешественников давно не секрет, что львиная доля бюджета поездки заграницу – это стоимость билетов к месту отдыха. Экономия на проезде в наше время является особенно актуальной.

Как же выбрать среди множества туристических направлений именно то, что подходит по удобству и цене?

Изначально нужно выбрать между Украиной и Европой, а после определится с видом транспорта.

Если остановить выбор на отдыхе в Европе, стоит рассматривать Черногорию, Болгарию, Турцию и даже Грецию. Эти страны предлагают множество недорогих отелей и курортов. Чуть дороже обойдется Хорватия, Италия, Испания. Альтернативой отдыху на море может стать поездка в Польшу, Чехию, Германию или даже турне по Европе. Конечно, отель нужно бронировать самостоятельно.

Отпуск в Украине можно провести на Черном или Азовском море, в Одессе, Бердянске, Коблево, Затоке, Очакове, Херсонской области, на Шацких озерах, в Карпатах и на многих других курортах. Вопрос жилья нужно будет решать самостоятельно, выбирая среди предложений отелей, кемпингов и частного сектора.

Есть два вида транспорта, которые будут стоить недорого: это чартерный самолет либо автобус, при этом такие рейсы осуществляются как по Украине, так и по Европе.

Самостоятельное путешествие предлагает больше свободы за меньшие деньги, а стало возможным благодаря дешевым авиабилетам на чартерные рейсы и регулярным рейдам международных автобусов.

Что именно заказывать раньше - отель либо билеты, каждый решает самостоятельно, но для начала нужно всегда проверять наличие мест, и если их достаточно, то стоит это делать без промедления.

Самостоятельное планирование, дает свободу в выборе направлений, при которой можно получить больше впечатлений за меньшие деньги. При этом можно разнообразить уже приевшиеся Турцию и Египет новыми регионами и курортами. В этом году более актуальным является отдых в Болгарии, Черногории и Хорватии. В условиях экономического спада значительно снизились цены на Кипре и в Греции.

Также недорого можно отдохнуть в Польше, Чехии, Венгрии, Литве и Словакии, особенно если ехать на автобусе с пересадкой во Львове.

Украинская транспортная система онлайн бронирования предлагает воспользоваться услугой автоматического подбора маршрута на внутренние и международные пассажирские перевозки. Не имеет значения, из какого города Украины нужно ехать – потому что с легкостью можно найти подходящий маршрут, ведь система самостоятельно ищет стыковки между разными видами транспорта: автобусами, поездами и самолетами. Результат поискового запроса содержит всю полноту информации о рейсе, включая стоимость билетов и время в пути, а также отображает количество оставшихся свободных мест.

Парадоксально, но билеты на автобус с пересадкой стоят дешевле, чем билеты на прямой автобусный рейс по тому же маршруту. То же касается и самолетов, ведь авиабилеты с пересадками в крупных транспортных узлах закономерно дешевле прямых рейсов. В то же время, современные технологии позволяют искать маршруты, включающие в себя разные виды транспорта, и делать при этом сортировку по стоимости или времени в пути, что значительно облегчает планирование бюджетных путешествий и заказ дешевых билетов. Достаточно зайти на сайт, найти нужный рейс или комбинацию рейсов и заказать билеты онлайн, заплатив за них с помощью платежных карт типа Visa или MasterCard. То есть, чтобы купить дешевый билет, не нужно ехать на автовокзал – потому что можно сделать заказ по Интернет, сидя дома или в офисе.

Более нет необходимости изучать расписание разных видов транспорта, которые выполняют аналогичный маршрут, не нужно разбираться в сетке их тарифов – ведь система бронирования делает все это автоматически и за пару секунд.

В недалеком будущем планирование бюджетных путешествий будет полностью осуществляться через Интернет в пару кликов, а украинскими разработчиками первый шаг в этом направлении уже сделан.