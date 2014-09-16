Перспективы безвизового режима с Европой

Европейские визовые ограничения для украинцев хоть и не исчезли совсем, но стали преодолеваться намного легче. Приятно отметить, что в этом году многие консульства Европейских стран гораздо лояльнее относятся к украинцам благодаря демократичным процессам в стране, более тесному общению граждан и политиков и, не в последнюю очередь, близким культурным традициям. Сегодня получить разрешение на въезд в Европу, даже при сияющем новизной паспорте, перестало быть проблематичным, а стереотипы об отказах в шенгенской визе отошли на второй план и не подтверждаются на практике.

Если 1 января 2015 года украинцам начнут выдавать биометрические паспорта, то политики готовы обещать обеспечение безвизового режима с Европой.

Для получения шенгенской визы необходимо выполнить довольно много условий. Это и сбор значительного пакета документов, и оформление медицинской страховки, и подача заявки в посольство или визовый центр, и бронирование отеля, и заранее купить билеты на транспорт, которым предполагается путешествовать.

С введением биометрических паспортов пакет документов станет меньше и будет иметь рекомендательный характер. К примеру, справка с места работы больше не понадобится, но обязательными останутся полис медицинского страхования, данные о личных финансах, бронь отелей, а также наличие обратного билета.

Отсутствие требований к оформлению визы позволяет путешествовать без строгого плана, а это дает возможность передвигаться по Европе автостопом или с помощью сервисов попутчиков (например, blablacar), жить в кемпинге, у друзей или по коучсерфингу, свободно бронировать отели по Интернет, что позволит легко изменять или даже отменять свой заказ онлайн.

Одно из требований при пересечении границы - наличие обратного билета на любой вид транспорта. Чтобы не тратить деньги на дорогие авиабилеты, можно найти альтернативный путь – недорогие билеты на наземный транспорт в Европу.

К примеру, существует множество вариантов бюджетно доехать в Польшу. Можно купить билет на автобус Киев-Варшава за 400 грн. Если осуществить пересадку во Львове, поездка окажется на 120 гривен дороже, чем прямой автобусный рейс, ведь билет на поезд Киев-Львов стоит от 105 грн., а билет на автобус из Львова в Варшаву - 320 грн. Еще более невыгодной может оказаться поездка в Варшаву через Луцк и Люблин. Другие варианты пересечения границы с Польшей: билет на автобус по маршруту Львов - Пшемысль и Львов – Жешув можно купить за 150 грн. (около 11 евро). В Краков можно добраться из Львова за 285 грн. Если на этом маршруте сделать пересадку в Жешуве, то можно сэкономить до 34 грн. Из Варшавы и Кракова, в свою очередь, можно долететь с бюджетной авиакомпанией в Париж и Рим, купив билет стоимостью от 23 евро, а на Мальту и Пальму-де-Майорку - за 30 евро. Недорого доехать на автобусе в Прагу можно из Львова и Кракова.

Билет на прямой рейс автобуса в Братиславу из Киева стоит 1300 грн. Сократить эту сумму поможет дробление маршрута. К примеру, билет на поезд из Киева до Ужгорода стоит от 150 грн. Далее из Ужгорода в Кошице (второй по величине город Словакии) можно добраться за 103 грн., затем стоит воспользоваться услугами Словацких железных дорог и доехать до Братиславы за 18 евро. На сэкономленные деньги с лихвой можно оплатить оформление шенгенской визы - 725 грн. Самые дешевые варианты пересечения словацкой границы в шенгенской зоне предлагает Ужгород: доехать до второго по величине города Словакии - Кошице можно за 103 грн., а попасть в городок Михаловце - за 57 грн. (меньше 5 евро).

Поехать в Румынию относительно недорого можно на автобусе Черновцы – Сучава за 125 грн. (около 9,5 евро). А вот добраться из Одессы в румынский порт Констанца так дешево не получится, ведь цена билета – целых 750 грн.

Иногда из Украины дешевле лететь, чем ехать на автобусе. К примеру, самый дешевый способ попасть в Австрию – долететь с бюджетной авиакомпанией за 400 грн. до Будапешта, а уже оттуда на скоростном поезде railjet - потратив 13 евро и три часа времени - можно будет попасть в Вену.

Таким образом, пересекать границу с Европой на рейсовом транспорте уже сейчас можно за небольшие деньги. Вопрос остается только в визе.

Предполагается, что безвизовый режим в Украине будет таким же, как в соседней Молдове, что означает возможность 90-дневного пребывания в шенгенской зоне на протяжении полугода, без необходимости ехать в Киев для личной подачи документов в посольство. С отменой формальностей, благодаря биометрическому паспорту, поездки по Европе станут дешевле, доступнее и намного свободнее. Украинской молодежи может понравиться путешествовать автостопом, а остальные туристы смогут позволить себе изменять планы путешествий по своему усмотрению, без оглядки на отметки в паспорте.