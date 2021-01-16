Участники рынка стран Центральной и Восточной Европы и бывшие наши партнеры по содружеству, сведенные в ХХ-м столетии в единую промышленную зону, время от времени делятся с Украиной опытом скорого перехода от отсталой постсоветской экономики к высокотехнологичной европейской. По словам Национального члена от Украины во Всемирной Федерации Похоронных Исполнителей (FIAT-IFTA), президента Международной ассоциации профессионалов похоронного дела (МОО МАППД) и руководителя столичной частной фирмы "Петр Великий" Аллы Ландар,) не стал исключением и сектор похоронной отрасли. Сегодня она как эксперт в ритуальной сфере рассказывает о встречах в Украине и за рубежом со своими венгерскими и польскими партнерами по Федерации, знакомит с их инициативами в предпринимательстве и законодательстве на протяжении четверти века упорной работы в новых экономических условиях…

Углубление двусторонних деловых связей в деле налаживания бизнес-партнерства с профильными отраслями стран Восточно-Европейского содружества – первоочередная задача Международной ассоциации профессионалов похоронного дела в Украине. Следствием стали прямые двусторонние контакты с лидерами рынка Венгрии и Польши.

Начну с визита нашей украинской делегации МАППД к Национальному члену FIAT-IFTA из Венгрии – компании KARSOL по приглашению ее президента господина Кароля Балога, который к тому же возглавляет Венгерскую похоронную ассоциацию и является руководителем Вышеградской группы инициатив в ритуальной сфере, которая объединяет профильных специалистов из стран Восточной Европы.

Несколько слов о самой компании ООО «Кarsol LTD». Основана она была в 2003-м, и с тех пор превратилось в крупнейшую компанию-производителя гробов и погребальных аксессуаров в Центральной Европе. Сегодня это действительно процветающая компания со ста процентами венгерской собственности, экспортирует похоронную продукцию в 16 стран Европы и имеет огромное влияние на тенденцию и качество ритуальной продукции не только в Европе, но и в мире в целом благодаря международным выставкам похоронной индустрии, где Карсол является постоянным участником на всех континентах.

Благодаря собственной профессиональной технологии и запатентованной линии производства LEAN, завод производит ассортимент продукции мирового класса.

Действительно, компании есть чем гордиться – это не только продукция и услуги, но и преданность похоронной отрасли, которая усматривается во всем, что производится. В основе современного бизнеса – производственный завод, где высококвалифицированные инженеры-конструкторы и разработчики обеспечивают своей продукции высочайшее качество, респектабельный вид, изысканный стиль и уважительное сочетание природных материалов с палитрой высококлассного лакокрасочного покрытия.

В программе нашего визита было посещение выставки товаров и атрибутики венгерской похоронной индустрии, которая как раз открылась в городе Эстергом.

Крупнейшим сектором венгерского экспоцентра, разумеется, была представлена компания Карсол ЛТД. Кароль Балог лично встречал посетителей, проводил экскурсию по выставочным секторами своего завода, знакомил посетителей с фирменным стилем предприятия, показывал цветовую палитру изделий и тут же подписывал контракты на поставку и новые соглашения о намерениях по сотрудничеству на будущее.

После выставки и ознакомления с венгерскими производителями похоронной атрибутики украинская делегация была приглашена в конференц-зал Экспоцентра Эстергома. Кароль Балог начал брифинг с того, что пояснил: налаживание бизнес-связей с Украиной его команда видит первоочередной задачей на постсоветском пространстве. Подтвердив высокое уважение Национальному члену от Украины в Мировой Федерации Похоронных Исполнителей (FIAT-IFTA), господин Балог лично пригласил меня вместе с коллегами посетить город Дебрецен, в предместьях которого расположился его завод Karsol Ltd.

Как только переступили порог проходной, как сразу стало понятно – работа здесь, очевидно, не прекращается ни днем, ни ночью. Монотонно, но уверенно и профессионально работает цех по разработке древесины. Материал преимущественно из ценных и твердых пород деревьев, и в первую очередь дуба и бука. Свежепиленные стволы рабочие распускают на ровненькие доски - материал для последующих гробов - и складывают в ярусы для последующей сушки, доводя материал до идеала, где он будет ждать своей очереди в производственные цеха, и нередко до пол-года.

На производстве абсолютный порядок и чистота. Сначала доскам придают правильную форму, затем они идут к станкам, где становятся уже корпусами гробов. Затем изделия облицовывают и шлифуют. Бюджетные варианты шпонируют, а дорогие отправляют на тонировку и покрытие лаком. После горячей сушки - впереди еще многосуточная окончательная высушка. И наконец готовая продукция во всей своей красе - в палитре от белого до самых темных цветов - достается складу, где ее тщательно и бережно упаковывают чтобы не повредить зеркальную поверхность, а потом уже складируют для дальнейшей отправки похоронным домам и ритуальным бюро как в самой Венгрии, так и за рубежом.

Много интересного было в этой экскурсии, и поучительного в том числе.

Например, рассказал Кароль, доски во время производства, а точнее сборки нижней части гроба – не могут располагаться поперек изделия, а только вдоль. Это является, с одной стороны, признаком заданного высокого тона продукции, а с другой теперь является обязательным условием стандарта качества для таких изделий в Европейском Союзе.

В свою очередь я как Национальный член от Украины в FIAT-IFTA, пригласила Кароля Балога посетить Украину в составе венгерской делегации. И уже через месяц мы встречали гостей в аэропорту Борисполь.

Начали мы нашу экскурсию с посещения Киево-Печерской Лавры и ее пещер, ознакомления с особенностями фресковой живописи, посетили Лаврские музеи. Члены венгерской делегации были приятно поражены украинским стилем изображения святых на фресках и иконах, традициям и ценностям в вере.

Далее был визит в женский монастыр в Феофании: знакомство со святой водой, баней, целебными мощами и чудотворной иконой Святого целителя Пантелеймона.

Я рассказала гостям, что в такие тяжелые для страны времена войны на востоке Украины многие начали искать успокоение и защиту, обращаясь с просьбами о мире к высшим силам.

Одно из таких мест в Киеве именно Пантелеймоновский женский монастырь.

Здесь хранятся частицы мощей Святого Великомученика Пантелеймона, к которому православные в своих молитвах обращаются с просьбой об исцелении.

Мы спустились к источнику с живой водой, лечащему от всяческих болезней.

Хотя было уже поздно, но мы вместе, со свечами и фонарями, все же добились своего. Я рассказала гостям, что по признанию монахов, после того, как источник был освящен и назван в честь Святого Пантелеймона, на этом месте стали происходить чудесные исцеления.

Причем выздоравливали даже те паломники и экскурсанты, которые приезжали с экскурсиями, а получали в бесценный дар еще и улучшение своего здоровья.

После экскурсий по Киеву, посещения храмов и кладбищ, венгерская делегация встретилась с Патриархом УПЦ (Киевского патриархата Филаретом. Особое внимание во время встречи было уделено волонтерской помощи нашему войску со стороны Украинской православной церкви и нашей компании ритуальных услуг «Петр Великий» на Востоке Украины в зоне АТО.

Наша программа ознакомления гостей с историей и культурой нашего народа завершилась путешествием на яхте, в ходе которой мы показали красоту Днепровских круч, наших храмов, исторические и памятные места.

После завершения презентационной программы культуры, искусства, религии и культурного наследия нашего государства для венгерской делегации Кароль Балог озвучил свои критерии заинтересованности нашей компанией. По его убеждению, частная фирма «Петр Великий» – предприятие, которое динамично развивается в Украине на протяжении более чем 25-ти лет и является лидером на рынке. Для него важна история становления и развития компании, специализирующейся на разработке и внедрении инновационных решений для предприятий ритуальной отрасли, реализовала немало проектов начиная с 1994-го года, и является постоянным инициатором важнейших изменений в Закон о похоронном деле в Украине. Я заверила господина Балога, что возглавляемая мною компания «Петр Великий» является основателем новых ритуальных услуг и комплексных решений для модернизации ключевых направлений и инфраструктуры похоронной отрасли, и пригласила делегацию из Венгрии посетить наши представительства в столице, чтобы ознакомиться со всем на местах, продемонстрировать полный комплекс наших услуг европейского образца и широкий ассортимент товаров и атрибутики, ритуального назначения.

Знакомство мы начали с парка нашего автотранспорта.

Кароль Балог был приятно удивлен прежде всего нашими катафалками премиум-класса Lincoln Town Car

и Mercedes-Benz

который тюнингован и доработан в дизайн-ателье Нидерландов, заметив, что далеко не каждое европейское похоронное бюро является обладателем таких моделей.

Отметил он и автобус VIP-сопровождения с эксклюзивным дизайнерским салоном и двойным климат-контролем.

Особенно внимательно изучали венгры нашу выездную церемонию с живой флористикой, современным живым музыкальным сопровождением и широким предложением по предмету ее художественного оформления, начиная с дорожек, и заканчивая искусственным газоном и драпировкой места захоронения.

Интересовались гости выдающимися фигурами, которым был оказан такой почет во время прощания с ними.

Изучив товары и атрибутику ритуального назначения от нашей компании, Кароль Балог подытожил: пришло время нашей компании представить его продукцию на украинском рынке, которая пользуется уважением и спросом в странах Европейского Союза.

Интересно, что венгерскую делегацию сопровождал в Украине Первый телевизионный канал Будапешта. Информационный ролик визита в Украину делегации похоронной индустрии Венгрии во главе с Каролем Балагом имеем теперь возможность посмотреть вместе благодаря размещению на Youtube.

В зоне постоянного внимания со стороны Международной ассоциации профессионалов похоронного дела и меня как ее президента находится соседняя Польша. И совсем не случайно. Наибольших достижений в области предоставления ритуальных услуг населению на протяжении последних двадцати лет достигло именно это государство, а его экономика сейчас признана самой успешной в Европе.

Частные Похоронный дом и кладбище, услуги частного крематория стали для поляков такими же привычными и необходимыми, как в США, Канаде, Австралии или странах ЕС.

На мое приглашение посетить Украину отозвался Вице-президент Всемирной Федерации Похоронных Исполнителей (FIAT-IFTA) г-н Марек Чичевич, который кроме всего председательствует в Польской ассоциации похоронных исполнителей и является Национальным членом от Польши в FIAT-IFTA.

Важным для нас является то, что господин Марек возглавляет собственный семейный похоронный бизнес в Польше. Возглавляемая им компания взяла в пользование в городе Лодзь, а точнее у его местного муниципалитета, землю в аренду, где, опережая изменения в польское законодательство, предприниматель со своими единомышленниками построил частный крематорий, найдя компромисс и понимание с тамошней городской властью.

Сейчас этот частный крематорий – новый и современный объект похоронной отрасли господина Чичевича в Лодзи, который построен по лучшим мировым образцам и стал гордостью ритуальной сферы не только в Лодзи, но и Польши как государства в целом. Современные печи, фильтрующие бездымные установки, озеленение, современный ландшафтный дизайн на уровне мирового флористического искусства и тому подобное.

Все это работает вместе с одним из лучших в Польше его частным Похоронным домом, современным транспортом и полным комплексом похоронных услуг.

Кроме того, его партнеры арендовали землю под частное кладбище и кладбище для животных, завершив превращение частного похоронного сектора Лодзи в единое бизнес-объединение.

У господина Чичевича есть все, что становится составляющими его успеха: широкий комплекс ритуальных услуг, свой крематорий, товар лучших образцов, молодая команда единомышленников и бизнес-партнеры с частным кладбищем.

Современные залы прощания с качественным звуком и видео, доведена до идеала выездная церемония на кладбище и профессионально подобранный и обученный персонал в форме компании – вот визитки и составляющие успеха предпринимателя Марека Чичевича.

Ознакомиться со всем предметно можно на видео, которое было любезно предоставлено Мареком Чичевичем и его компанией Klepsidra:

В Киеве польская делегация начала объезд похоронной отрасли столицы с осмотра представительств компании "Петр Великий". Поляки заходили к каждому нашему объекту, общались с персоналом, внимательно изучали всю линейку товара и атрибутики, в том числе религиозного назначения, а также изучали наш комплекс ритуальных услуг. Марек Чичевич заинтересовался работой и других участников рынка, поэтому его делегации была предоставлена и такая возможность.

Интересной для поляков выдалась поездка на Байковое кладбище к его Центральной аллее памяти, где похоронены деятели культуры и выдающиеся личности, которые внесли заметный вклад в украинскую и мировую науку, культуру, спорт, а также в новые колумбарные сектора. Поляки фотографировали величественные намогильные сооружения, интересовались в память о ком они установлены, не забывали спросить и о приблизительной стоимости таких монументов в Украине.

С большим интересом гости посетили новые участки, особенно сектор выдающихся футболистов киевского «Динамо» и их тренера Валерия Лобановского, интересовались авторством отдельных памятников из мрамора и комплексом высокохудожественных надгробных сооружений участков напротив.

Посетила польская делегация и Киевский крематорий, его малые и большие залы, а затем пообщались с персоналом, посетив крематорный цех. Гости тщательно изучали отлаженный на протяжении десятилетий процесс, его составляющие и временные измерения.

Затем все вместе обошли колумбарий, а также новые семейные участки под захоронения урн.

Напоследок наша сторона получила приглашение посетить Польшу с целью изучения опыта строительства частных кладбищ и крематориев, прогрессивных изменений в польское законодательство о захоронении и похоронном деле, революционных изменений в отрасли в целом, которые дали мощный толчок в ее развитии и выходе на мировой уровень на протяжении последних десяти лет. Польские коллеги изъявили искреннее желание распространить свой прогрессивный опыт на территорию ритуальной сферы Украины.

Я заверила наших коллег, что все мы, кто представляют частную сферу украинской похоронной отрасли давно готовы к переменам, и ожидаем изменения в законодательство в этой сфере уже давно. Сейчас в Верховной Раде на рассмотрении в ее комитетах новый Закон «О похоронном деле в Украине», где будут закреплены давно ожидаемых в нашем государстве Статьи о Похоронном доме, частные кладбища и крематории, лес-кладбище, экологические и зеленые захоронения.

Эти идеи и принципы, основанные на европейском и мировом опыте, совместно с Министерством развития общин и территорий Украины разработала наша общественная организация – «Международная ассоциация профессионалов похоронного дела». Поэтому мы, участники рынка и специалисты, надеемся, что вскоре наше государство пролистает новую страницу в развитии погребальной культуры, а развитие полноценного сервиса прощания с близкими откроет перед нами качественно новый спектр сервиса и услуг, который в Европе, да и во всем мире предоставляется уже на протяжении веков. А на мировых форумах и выставках самого высокого уровня мы станем, с одной стороны, потребителями лучшей продукции ведущих производителей на уровне похоронных бюро передовых государств Европы и Мира, а с другой, представим и свою линейку товаров и услуг. А нам будет что показать мировому сообществу, будет что предложить, и непременно будет чем гордиться.

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Автор: УНИАН