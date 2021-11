Американский неправительственный "Фонд США - Украина" (The U.S.-Ukraine Foundation) начал кампанию "30 звезд Украины", целью которой является определение выдающихся украинцев, которые за 30 лет независимости добились значительных успехов в своей области и внесли свой вклад в продвижение имиджа Украины на международном уровне.

"На протяжении веков русификация лишала народ Украины его достижений и его законной идентичности. Независимость Украины позволяет ей вернуть свою историю и историю своего народа", - указывается на сайте организации.

Все заинтересованные лица и организации могут подать заявки на английском или украинском языках до воскресенья, 21 ноября, используя специальную форму.

Лауреаты будут отобраны комитетом, организованным "Фондом США - Украина", и награждены 16 декабря этого года на специальном мероприятии Ukraine in Washington and Beyond , посвященном чествованию народа Украины и его достижений.

The U.S.-Ukraine Foundation - независимая организация в Вашингтоне и Киеве, продвигающая правозащитные демократические и экономические реформы в Украине и поддерживающая общие цели обеих стран, говорится на сайте фонда.

Автор: Григорий Бондарь